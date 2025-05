Visite de travail de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa à l’Université Gallaudet de Washington pour un partenariat stratégique

05/05/2025

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa, accompagnée d’une délégation officielle comprenant le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, M. Azzedine El Midaoui, la ministre de la Solidarité, de l’Inclusion Sociale et de la Famille, Mme Naima Ben Yahya, l’Ambassadeur du Royaume du Maroc aux États-Unis, M. Youssef Amrani, l’Ambassadeur, Directeur Général de l’Agence Marocaine de Coopération internationale (AMCI), M. Mohamed Methqal, et le Président Délégué de la Fondation Lalla Asmaa, M. Karim Essakalli, a été chaleureusement accueillie au National Deaf Museum par Roberta J. Cordano, Présidente de l’Université Gallaudet. Parmi le comité d’accueil, deux étudiants marocains : Zahra Ketoun, doctorante et Zakaria El Kantaoui, inscrit en 1er cycle et ancien élève sourd de la Fondation Lalla Asmaa.



Cette visite de travail intervient dans le cadre d’un partenariat renforcé entre la Fondation Lalla Asmaa et l’Université Gallaudet, symbole d'une collaboration internationale en matière d’éducation inclusive et d’accessibilité, indique un communiqué de la Fondation Lalla Asmaa.



Ce partenariat est une étape clé pour permettre au Maroc de devenir le premier pays en Afrique et dans la région à offrir une université entièrement dédiée à l'éducation des enfants sourds et malentendants, offrant un parcours scolaire complet, allant de la petite enfance au doctorat.



L’Université Gallaudet est unique au monde par son modèle d’éducation. Elle permet aux enfants sourds et malentendants de bénéficier d’un parcours éducatif complet, de la petite enfance jusqu’au doctorat, avec des programmes et des spécialisations identiques à ceux proposés par les grandes universités de renommée mondiale, ajoute le communiqué.



Ce modèle offre aux étudiants un accès à des études supérieures de très haut niveau, démontrant que, contrairement à la perception souvent réductrice dans la société, ces enfants, comme n'importe quels autres, peuvent accéder à l’excellence et suivre des formations exigeantes.



À travers ce modèle, Gallaudet brise les stéréotypes et les barrières qui limitent les ambitions des enfants sourds et malentendants, en leur offrant l’opportunité de réaliser leur potentiel et de s’épanouir dans un environnement éducatif de qualité.



Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa souhaite voir se réaliser une initiative similaire au Maroc, permettant aux jeunes sourds et malentendants marocains d’accéder à un parcours universitaire complet, offrant ainsi des opportunités égales pour tous, souligne le communiqué.



Visite d’une classe de l’université



La visite a été marquée par l’observation d’une classe d’étudiants dans une salle de l’un des départements de l’université, fait savoir le communiqué, ajoutant que cet événement a permis à Son Altesse Royale de découvrir les projets académiques des étudiants et d’apprécier la qualité de l’enseignement dispensé à Gallaudet.



L’accueil chaleureux réservé à SAR la Princesse Lalla Asmaa par l’ensemble de la communauté universitaire a marqué un moment fort de cette journée, illustrant l'importance de l'engagement et de la détermination des jeunes sourds dans la poursuite de leurs études.



Le Motion Light Lab : Innovation au service de l’Éducation



SAR la Princesse Lalla Asmaa a visité le Motion Light Lab, un laboratoire unique qui se consacre à la création de livres visuels bilingues, soutenant l’apprentissage de la lecture et de l’écriture pour les enfants sourds et malentendants.



Les chercheurs et les éducateurs ont présenté à SAR la Princesse Lalla Asmaa leurs méthodes innovantes, où l’alliance de la langue des signes et des supports visuels permet d’accompagner les enfants dans leur développement cognitif et linguistique.



Son Altesse Royale a particulièrement salué l’impact de ces ressources, soulignant la pertinence de telles initiatives pour les enfants du Royaume du Maroc, en particulier dans le cadre du travail que mène la Fondation Lalla Asmaa pour l'éducation des enfants sourds, ajoute le communiqué.



Découverte du Student Academic Center : Un modèle d'accessibilité



Son Altesse Royale a également visité le Student Academic Center de Gallaudet, un centre qui incarne la philosophie de l'université : l'accessibilité à l'éducation pour tous. Ce centre offre des infrastructures adaptées aux besoins spécifiques des étudiants sourds et malentendants, y compris des outils comme les CART (Communication Access Realtime Translation) et des technologies de soutien comme les Video Relay Service Booths.



En observant ces installations, SAR la Princesse Lalla Asmaa a exprimé son intérêt pour le développement d’un environnement similaire au Maroc, où les étudiants sourds pourraient bénéficier d’une prise en charge globale, de l’école primaire au cycle universitaire.



Un étudiant ambassadeur a offert un cadeau symbolique à SAR la Princesse Lalla Asmaa devant la boutique de l’université, témoignant de l’esprit d’accueil et d’intégration qui caractérise Gallaudet.



Le Laurent Clerc National Deaf Education Center : L'accompagnement des enfants sourds et malentendants



La délégation s’est, par ailleurs, rendue au Laurent Clerc National Deaf Education Center, un centre d'excellence qui propose des programmes éducatifs adaptés aux enfants sourds et malentendants, du préscolaire au lycée.



SAR la Princesse Lalla Asmaa a observé une session pédagogique auprès des jeunes enfants sourds, accompagnés de leurs parents, et a pu constater l’approche éducative fondée sur l’interaction précoce et l’acquisition du langage des signes. Les éducateurs ont présenté la méthodologie d’intervention précoce qui permet aux enfants de développer leur langage et leurs compétences sociales dès leur plus jeune âge.



SAR la Princesse Lalla Asmaa a aussi été particulièrement intéressée par l’approche Family Learning, qui permet de former les parents à être des partenaires actifs dans le développement linguistique et social de leurs enfants. Cette approche, axée sur l'inclusion et la participation active des familles, est un modèle que SAR la Princesse Lalla Asmaa souhaite promouvoir au Maroc à travers les projets éducatifs soutenus par la Fondation Lalla Asmaa.



La cérémonie de signature : Un Protocole d'entente et des perspectives d’une première en Afrique



La visite a été marquée par une cérémonie de signature au National Deaf Museum, où un protocole d'entente a été signé par M. Karim Essakalli, Président Délégué de la Fondation Lalla Asmaa, et la Présidente de l’Université Gallaudet, Roberta J.Cordano. Cet accord, explique le communiqué, marque le début d'une collaboration renforcée entre la Fondation Lalla Asmaa et l'Université Gallaudet, avec pour objectif de créer des synergies en matière de formation, de recherche et d’échange de bonnes pratiques pour améliorer l’inclusion des personnes sourdes, tant au Maroc qu’à l’échelle internationale, en particulier en Afrique.



La signature de cet accord représente un pas majeur pour le Maroc, qui, grâce à cette collaboration, pourrait bientôt se doter de la première université en Afrique, entièrement dédiée à l’éducation des personnes sourdes, offrant ainsi un parcours académique complet jusqu'au doctorat. Ce projet permettra aux enfants sourds et malentendants du Maroc d’avoir accès à un enseignement de qualité, favorisant leur inclusion dans la société et leur offrant de réelles perspectives d’avenir.





Un engagement personnel de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa



Tout au long de cette visite de travail, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa a manifesté un engagement profond et constant pour l’amélioration des conditions de vie des enfants sourds et malentendants au Maroc. Sa vision est de répondre aux besoins des enfants du Royaume en leur offrant un environnement éducatif qui respecte leur singularité tout en garantissant leur pleine intégration dans la société. Cette volonté de faire évoluer les pratiques éducatives au Maroc trouve un écho particulier dans le soutien qu'elle apporte à la Fondation Lalla Asmaa, une organisation qui œuvre inlassablement pour offrir aux enfants sourds atteints de handicap auditif du Royaume, des perspectives d'avenir et un accès à des ressources de qualité.



L'engagement de SAR la Princesse Lalla Asmaa se traduit également par son désir de partager les avancées de la Fondation Lalla Asmaa à l’international, en commençant par l’Afrique, où les défis en matière d’éducation inclusive sont encore nombreux. Sa participation active à la signature de ce partenariat avec l’Université Gallaudet est un exemple clair de son implication personnelle et de son sens de l'écoute des besoins des enfants du Royaume.



Cette visite, marquée par des échanges fructueux et une collaboration renforcée entre la Fondation Lalla Asmaa et l’Université Gallaudet, témoigne de l’engagement inébranlable de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa pour l’épanouissement des enfants sourds et malentendants, à l’image des valeurs du Royaume, de solidarité et de justice sociale, portées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, conclut le communiqué de la Fondation.