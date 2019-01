Visite de recueillement sur la tombe de Abderrahim Bouabid

09/01/2019

Driss Lachguar : L’USFP confirme la fidélité

de ses militants à leurs symboles de lutte



Habib El Malki : L’école Bouabid est celle

de l’attachement aux valeurs et principes ittihadis



Une délégation ittihadie représentant différentes compétences avec à sa tête le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, et Habib El Malki, président du Conseil national, s’est rendue, hier au cimetière Achouhada à Rabat, pour se recueillir sur la tombe du regretté Abderrahim Bouabid.

A cette occasion, Driss Lachguar a fait savoir que cette visite de recueillement confirme la fidélité des ittihadis à leurs symboles de lutte. Et d’ajouter que l’USFP est sur la bonne voie et qu’il réitère son engagement envers les citoyens à travers ses positions et mesures à même de servir les intérêts de la société marocaine.

Pour sa part, Habib El Malki, a indiqué que cette visite de recueillement est un acte de fidélité pour tous les combats menés par le défunt Abderrahim Bouabid. Pour le président du Conseil national, l’école Bouabid est celle de l’attachement aux valeurs et principes ittihadis.