Visa for Music au Maroc s ’ allie avec le China Strawberry Music Festival

01/09/2021

Pour un streaming prévu les 1er et 2 septembre, le China Strawberry Music Festival et Visa for Music au Maroc présenteront conjointement le “Strawberry x Visa For Music Online Festival”. Cet événement d’échange musical est présenté par le Bureau des échanges internationaux et de la coopération du ministère de la Culture et du Tourisme de la Chine avec le soutien de l’ambassade de ce pays à Rabat et entrepris par Beijing Modern Sky Culture Development Co., Ltd. Il intervient également en réponse à l’initiative “Une ceinture et une route” mettant à l’honneur les échanges musicaux Chine-Maroc. L’événement qui rassemble 8 groupes de chaque pays, sera enregistré et diffusé en ligne. Par ailleurs, la jeune réalisatrice Wijdane Belbiyar, lauréate de l’Institut supérieur des métiers de l’audiovisuel et du cinéma (ISMAC), s’est vu décerner un prix pour son court métrage “Regresso” au Festival de Vancouver. Originaire de la ville de Mohammédia et installée à Washington DC, Wijdane Balbiyar est une passionnée du 7ème art. Elle fait partie de la première promotion de l’ISMAC en 2016. Après avoir accumulé une première expérience au Maroc, elle s’est dirigée vers les Emirats arabes unis pour rejoindre les équipes d’AbuDhabi Media. Elle a également suivi une formation à New York film academy.