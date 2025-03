Visa for Music 2025 : Lancement de l'appel à candidatures pour les showcases

10/03/2025

"Visa for Music", le premier festival et marché international de la musique d’Afrique et du Moyen-Orient, ouvre jusqu'au 23 mars 2025 son appel à candidatures pour la programmation des showcases de sa 12ème édition.



"Visa for Music", qui se tient du 19 au 22 novembre 2025 à Rabat, est un rendez-vous incontournable offrant l'opportunité aux artistes de se produire lors de showcases de 40 minutes, tout en participant à un marché dynamique, comprenant un salon, des speed meetings et un forum de rencontres professionnelles, indique un communiqué des organisateurs. Depuis 2014, cet évènement est devenu un véritable carrefour international pour les acteurs de l’industrie musicale, du secteur culturel et des médias, souligne la même source, notant qu'il offre aux artistes un moyen exceptionnel de se faire connaître à l’international.



Les artistes et groupes des régions d’Afrique, du Moyen-Orient, ainsi que du reste du monde, peuvent désormais soumettre leur candidature pour rejoindre cette plateforme unique. En 2024, plus de 1.200 professionnels venus de 80 pays et 16.000 festivaliers ont participé à l’événement, et cette édition 2025 promet d’être encore plus riche en opportunités.



Une quarantaine d’artistes seront sélectionnés par un jury d’experts de la culture et de la musique, afin de se produire devant un public international de professionnels et de festivaliers et établir des connexions déterminantes pour leur carrière.

Les candidatures peuvent être soumises dès maintenant via le site officiel de "Visa for Music" jusqu’au 23 mars 2025.