Visa for Music 2023 accueille la 40ème AG du Conseil international de la musique

07/07/2023

Le Conseil international de la musique (CIM) tiendra sa 40ème assemblée générale lors du Festival Visa for Music 2023 qui se déroulera du 22 au 25 novembre à Rabat.



Selon un communiqué de Visa for Music, cette assemblée générale exceptionnelle, également la première en présentiel depuis 2019, accueillera une centaine de participants venant des quatre continents pour trois jours de conférences et réunions, qui détermineront l'avenir de cette importante organisation.



Le CIM développera d’autres actions supplémentaires lors de ce festival telles que la remise du prix Music Rights Awards durant la cérémonie d’ouverture de VFM 2023, la co-production d’un showcase artistique et l’organisation de conférences-débats conjointement avec des intervenants du CIM, ajoute la même source.



Les délégués des membres du CIM participeront aux speed meetings, aux activités de réseautage et à l’expostand avec un stand collectif du CIM où le public de VFM pourra s’informer sur les activités du CIM et de ses membres, poursuit le communiqué.



Le CIM est le plus grand réseau mondial d'organisations et d'institutions musicales fondé par l'UNESCO en 1949 comme organe consultatif et dédié à l'avancement de droits essentiels de la musique pour tous. Il défend un monde où chacun peut avoir accès à la musique, où tous peuvent apprendre, expérimenter, créer, jouer et s’exprimer à travers la musique et dans lequel les artistes de toutes sortes sont reconnus et équitablement rémunérés.



Le CIM rassemble des personnes, des idées et des actions sous l'égide des Cinq droits de la musique. Il sensibilise et encourage ses membres et les autres acteurs culturels par des actions de plaidoyer en faveur des Cinq droits de la musique dans la société et auprès des décideurs dans les domaines de l'éducation artistique, des politiques et de l'industrie.

Bouillon de culture

Colloque



L’Académie du Royaume du Maroc organise, à Rabat, un colloque international sous le thème "Considérations sur l’esthétique africaine: de l’écriture à la scène et de l’image au design", et ce à l'occasion du premier anniversaire de la Chaire des littératures et des arts africains.

Cette rencontre se propose d'examiner la théorie esthétique et ses modalités de production à travers les différentes formes d'art africain, aussi bien la littérature, la peinture, le cinéma, le design et la photographie, souligne l'Académie dans un communiqué. C'est ainsi que des chercheurs, des écrivains, des artistes et des universitaires se pencheront sur les sources de l'esthétique africaine et ses différentes expressions pour livrer une réflexion qui s'inscrit dans la volonté de l'Académie du Royaume du Maroc et de sa Chaire des littératures et des arts africains de décloisonner la culture et les arts en Afrique et de mettre en lumière la richesse de son patrimoine littéraire, artistique et culturel.



Les intervenants invités à prendre part à cette rencontre viennent d'Egypte, du Cameroun, de Mauritanie, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, du Bénin, du Gabon, de Guinée, du Mali, de France et du Maroc, afin de proposer une vue assez large de l'état de l'esthétique africaine.



Les travaux du colloque seront marqués par l'Appel de Rabat pour la paix au Sahel, partout en Afrique et dans le monde, indique le communiqué, notant que ce document sera signé par de nombreux intellectuels, chercheurs, artistes et écrivains ayant pris part à des colloques organisés par l'Académie du Royaume du Maroc dans le cadre des activités de la Chaire des littératures et des arts africains.