“Visa For Music” lance un appel à candidatures pour l'édition 2019

21/03/2019

Le Festival "Visa For Music", 1er Salon des musiques d'Afrique et du Moyen-Orient, lance un appel à candidatures aux artistes pour sa sixième édition prévue du 20 au 23 novembre 2019 à Rabat. Pour cette édition, un total de 24 formations musicales seront sélectionnées par le jury du festival pour participer aux "showcases" devant des milliers de professionnels de la musique du monde entier, indique les organisateurs dans un communiqué, précisant que des artistes électro (DJ / VJ) seront également sélectionnés pour se produire lors des "after midnight showcases".

Les artistes auront jusqu'au 15 mai pour envoyer leurs demandes de candidature, souligne la même source. Marché professionnel et festival des musiques d'Afrique et du Moyen-Orien, ce rendez-vous d'envergure nationale et internationale a l’ambition de confirmer son rôle de plateforme privilégiée de rencontre, d’échange et de dialogue entre les artistes et les professionnels de la filière musicale, à savoir agents, maisons de disque, programmateurs, institutions culturelles et fondations, médias et formateurs, ajoutent les organisateurs. La cinquième édition qui s'est déroulée du 21 au 24 novembre 2018 a réuni 1500 professionnels, 370 journalistes, 368 artistes venus d'Afrique, du Moyen-Orient mais aussi d’Amérique latine, d’Europe, d’Asie et d’Océanie. Depuis 2014, Visa For Music œuvre pour la restructuration du secteur de la musique en Afrique et au Moyen-Orient, afin d'offrir une meilleure visibilité aux artistes de ces régions et un environnement propice à la créativité et à la professionnalisation du secteur culturel et artistique.