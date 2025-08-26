Villarreal nouveau leader

Mbappé porte encore le Real Madrid à Oviedo

26/08/2025

Déjà décisif le week-end dernier face à Osasuna (1-0), l'attaquant français Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, a porté le Real Madrid vers une deuxième victoire en deux journées en Liga dimanche sur la pelouse du promu Oviedo (3-0).



Le capitaine de l'équipe de France, Soulier d'Or européen et meilleur buteur du championnat espagnol la saison dernière, s'est montré clinique pour mener le Real (3e, 6 points) vers le succès grâce à un superbe enchaînement en pivot (37e, 1-0) puis une finition parfaite du pied droit sur un service de Vinicius Junior (83, 2-0).



Le Brésilien, entré en jeu en seconde période, a enfoncé le clou au bout du temps additionnel (90e+3, 3-0).



Le nouveau numéro 10 merengue, qui confirme en ce début de saison son statut de leader d'attaque de la Maison Blanche, avait eu la balle du triplé au bout du pied mais il a buté sur le gardien adverse Aaron Escandell (85e).



De retour en forme après avoir pu enfin recharger ses batteries cet été, Mbappé, à nouveau élu homme du match, s'est attiré les louanges de son entraîneur Xabi Alonso:

"Ce qui a changé depuis le Mondial des clubs ? Et bien, il a repris les quatre kilos qu'il avait perdus. (...) Il se sent bien et cela se voit. Il est motivé et connecté à l'équipe, il a de l'influence dans le jeu. J'ai beaucoup aimé le voir permuter, changer de positions et être impliqué en défense de cette manière", a déclaré Xabi Alonso en conférence de presse.



Pour son retour en première division, 24 ans après, le petit club des Asturies pourra néanmoins se targuer d'avoir tenu tête à Mbappé et au géant espagnol pendant une grande partie de la rencontre.



Les coéquipiers de Santi Cazorla, l'ex-meneur de jeu d'Arsenal, entré en fin de match, auraient même pu égaliser juste avant le but du doublé de Mbappé, mais le milieu ghanéen Kwasi Sibo a trouvé le poteau de Thibaut Courtois (82e).



Les locaux avaient réclamé une faute du milieu français Aurélien Tchouaméni à la récupération sur l'ouverture du score de Mbappé (37e), en vain.



Plus tôt dimanche, Villarreal s'est emparé de la première place en étrillant Gérone (5-0), grâce notamment à un triplé du Canadien Tajon Buchanan et un but de l'ex-Lillois Nicolas Pépé.



L'équipe de Marcelino, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, devance ainsi les deux géants, le Barça (2e) et le Real (3e), à la différence de buts.



La Real Sociedad (11e, 2 points), menée 2-0 à la mi-temps sur sa pelouse d'Anoeta, avait avant cela arraché le nul (2-2) face à l'Espanyol Barcelone (4e, 4 points), tandis qu'Osasuna (10e, 3 points) a signé un premier succès (1-0) contre Valence (14e, 1 point).



La deuxième journée devait se terminer lundi avec Athletic Bilbao - Rayo Vallecano et Séville FC - Getafe.