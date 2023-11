Vienne : Le Maroc propose d'accueillir l’Observatoire africain de l’industrialisation

30/11/2023

Le Royaume du Maroc propose d’accueillir l’Observatoire africain de l’industrialisation, afin de partager l’expérience marocaine en matière de statistiques industrielles avec d’autres pays, a affirmé, lundi à Vienne, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.



Dans une allocution à la 20ème session de la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), M. Mezzour a invité les partenaires internationaux du Maroc à soutenir cette initiative, afin de créer un effet d’entraînement de connaissances et de croissance à travers le continent, en déployant une nouvelle génération de coopération Sud-Sud, rapporte la MAP.



La proposition du Maroc s’inscrit dans le sillage de l’engagement du Royaume à continuer à soutenir le mandat, les programmes et les initiatives de l’ONUDI visant à accélérer un développement industriel inclusif et durable, de même qu’elle fait suite aux recommandations de ''l’Indice de l’industrialisation en Afrique 2022'', a souligné le ministre.

A cet égard, M. Mezzour a salué les efforts de l'ONUDI pour l'élaboration d'une stratégie africaine à même de fournir un cadre unifié pour guider ses interventions et garantir une approche coordonnée et élargie du développement industriel inclusif et durable en Afrique, afin d’atteindre les objectifs de développement durable.



"L’industrie de demain nécessite aujourd’hui de lourds investissements dans des technologies innovantes, durables et inclusives pour propulser nos économies", a dit le ministre lors de cette rencontre, tenue sous le thème “Mondialisation équitable : des solutions innovantes pour l'industrie de demain”.



“Le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, est profondément engagé à faire partie de ce voyage transformateur ainsi qu'à être un précurseur en matière d'innovation et de développement durable”, a-t-il affirmé, notant que cet engagement est ancré dans une vision claire incarnée dans le nouveau modèle de développement, qui reconnaît la nécessité d’une croissance industrielle équitable, résiliente et durable.