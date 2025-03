Victoire en amical des EN

24/03/2025

La sélection nationale des natifs de 2000 et plus de football s’est imposée face à l'équipe de Guinée sur le score de 2 buts à 0, dimanche soir en match amical disputé au stade municipal de Kénitra.



Amine Zouhzouh a ouvert le score à la 40è minute sur penalty alors que Youness El Kaabi a inscrit un second but pendant le temps additionnel de la seconde période.



Les deux sélections se retrouveront de nouveau, ce mardi, toujours à Kénitra. Ces confrontations servent de préparation aux prochaines échéances.