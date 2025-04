Victoire du COD Meknès face à l’Olympic de Safi

Le Maghreb de Fès domine le FUS de Rabat

14/04/2025

Le COD Meknès s'est imposé face à l’Olympic de Safi par 1 but à 0, vendredi soir au stade d’Honneur à Meknès, lors de la 26ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football. L’unique but de la rencontre a été l’œuvre d’Anass El Mahraoui (78è). Les visiteurs ont été réduits à dix après l’expulsion de Charki El Bahri (6è).



La Renaissance de Zemamra s’est, quant à elle, imposée par 1 but à 0 sur la Jeunesse sportive Soualem, qui recevait au stade Père Jégo à Casablanca. Slimane El Bouchqali a inscrit le but de victoire des visiteurs à la 23e minute de jeu, sur penalty.



De son côté, le Maghreb de Fès a battu à domicile le FUS de Rabat par 1 but à 0, samedi. Isamil El Harrach a inscrit le but de la victoire des Jaunes à la 72e minute de jeu.



Pour sa part, le Difaâ El Jadida, qui recevait à Zemamra, a battu le Chabab de Mohammedia par 1 but à 0 grâce à Mustapha Sahd (33e).