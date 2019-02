Victoire de Sami Valimaki à l’Open Casa Green de golf

13/02/2019 T.R

La 2ème épreuve internationale de l’Atlas Pro Tour, l’Open Casa Green Golf, s’est déroulée du 7 au 9 février sur les parcours du PalmGolf Casablanca et de Casa Green Golf de Bouskoura.

Ce tournoi a été marqué par différents contretemps dus à un brouillard épais qui a mis à rude épreuve l’endurance et la condition physique des participants.

La compétition, censée se dérouler du 7 au 9 février, a été prolongée d’une journée supplémentaire.

C’est tout de même avec un très honorable score de -14 (68-66-67) que le rookie finlandais Sami Valimaki s’est imposé devant l’Allemand David Heinzinger, auteur d’une fantastique carte de 65 au dernier tour pour terminer à -12.

Il convient de signaler en dernier lieu que cinq Marocains ont passé le cut, à savoir Lguirati 39ème à -1, Fayçal Serghini 41ème dans le Par, Ahmed Marjane 46ème à +2, Ahmed Réda Rhazali et Nacer Makroune 48ème à +3.