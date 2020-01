Victoire contestée du Wydad à Safi

Le MCO vise le bon coup face au Raja à Casablanca

22/01/2020 Mohamed Bouarab

Le match en retard comptant pour la 12ème journée de la Botola Pro 1 de football, disputé lundi au stade El Massira à Safi, entre l’OCS et le WAC a tourné à l’avantage du club casablancais sur le score de 2 à 1.

Une confrontation bien entamée par les locaux qui sont parvenus à ouvrir la marque à la demi-heure de jeu par l’entremise de leur dernière recrue Ayoub El Gaadaoui, déjà buteur contre Al Ittihad de Jeddah (1-1) lors du match aller des quarts de finale de la Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions.

Sauf que ce n’était que partie remise, puisque le Wydad a réussi à recoller au score suite à une réalisation du Congolais Kazadi Kaasengu (55è) bien servi par Badii Aouk, aucunement hors-jeu après que le ballon a effleuré la tête d’un défenseur safiot. Si le but de l’égalisation est valable, l’on ne peut pas dire autant du second, celui de la victoire des Rouges à dix minutes de la fin du temps réglementaire : Kazadi a été bel et bien en position de hors-jeu.

Bien entendu, le comité de l’OCS n’a pas attendu pour protester contre l’arbitrage d’Abdelaziz Lemsalak, saisissant par là même la commission d’arbitrage sommée de secouer certains de ses referees qui, hélas, commettent de grosses bourdes à tour de rôle dont les clubs pâtissent et qui font nourrir des insinuations dont le football national se serait passé volontiers.

Ce match s’est soldé en faveur du WAC qui reprend les commandes du championnat portant désormais son capital points à 29 unités. Cette victoire boostera sans aucun doute le moral du groupe à quatre jours de sa sortie continentale, vendredi au Complexe Mohammed V, face à l’USMA d’Algérie pour le compte de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des champions CAF. Pour ce match, le WAC sera coaché par Sébastien de Sabre, présenté hier à la presse, succédant ainsi au Serbe Zoran Manolovic et à Abdelilah Saber qui a assuré avec brio l’intérim. Si, pour le WAC, cette victoire en déplacement fera beaucoup de bien au groupe, la défaite ne devrait pas affecter outre mesure l’OCS, 13ème avec 12 points et un match en moins contre l’IRT jeudi au Grand stade de Tanger. Le club mesfioui doit tourner la page en vue de préparer comme il se doit la rencontre retour de la Coupe Mohammed VI le 19 février prochain, et là il y a un bon coup à jouer : une qualification en demi-finale et un sacré pactole à gagner.

Toujours pour le compte de la 12ème journée du championnat, le Complexe sportif Mohammed V à Casablanca abritera, ce soir à partir de 19 heures, la rencontre qui opposera le Raja au Mouloudia d’Oujda. Une partie qui s’annonce sous de bons auspices entre deux formations joueuses et qui restent sur une dynamique positive.

Les Verts qui ont ramené un nul de Berkane mais perdu pour le reste de la saison Mahmoud Benhalib (rupture du ligament croisé antérieur du genou droit), auront à cœur d’aligner une 9ème victoire depuis le début de l’exercice avant de partir à Tunis défier samedi prochain l’Espérance en C1 continentale avec un moral gonflé à bloc. Un scénario que les Oujdis tâcheront d’avorter en vue de regagner le bercail avec un résultat positif qui leur permettra de conforter leur place en haut du tableau.

Il convient de signaler en dernier lieu que ce match sera sifflé par un trio d’arbitrage de la Ligue du centre-nord, conduit par Jamal Belbasri, assisté par Mohamed Farah et Farid Jouilil.

L’EN de futsal à pied d’œuvre à Laâyoune

La sélection marocaine de futsal a effectué lundi 20 janvier sa première séance d’entraînement en prévision de sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations prévue à Laâyoune du 28 janvier au 7 février prochain.

Lors de cette séance, qui s’est déroulée à la salle Al Wifaq, l’entraîneur de la sélection nationale, Hicham Deguig, a mis l’accent sur les aspects tactique, physique et technique de la préparation.