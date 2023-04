Vibrant hommage à la réalisatrice marocaine Farida Benlyazid

28/04/2023

Un vibrant hommage a été rendu, mardi à Tanger, à la scénariste et réalisatrice marocaine Farida Benlyazid, lors de l'ouverture des "Journées de Farida Benlyazid", un événement qui met en exergue les œuvres et l'expérience de cette icône du cinéma marocain.



L'Association TanjAflam, organisatrice de cet événement, a souligné que Farida Benlyazid est la première femme marocaine à se lancer dans la production cinématographique, notant qu’il s’agit d’une scénariste créative et une réalisatrice qui a beaucoup apporté au cinéma marocain.



Cet événement cinématographique, organisé du 25 et 27 avril, en partenariat avec la wilaya de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le Centre cinématographique marocain (CCM) et la commune de Tanger, se déroule au cinéma historique "Alcazar", en présence de Farida Benlyazid, et d'un parterre de réalisateurs, d'artistes, d'intellectuels, d'artistes et d'amateurs d'art et de culture.



Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, Mme Benlyazid a exprimé sa joie pour cet hommage qui lui a été rendu au cinéma Alcazar, où elle a beaucoup de souvenirs d'enfance, louant les efforts déployés par l'Association TanjAflam pour préserver la mémoire cinématographique de la ville.



"Je suis très heureuse, je venais à ce cinéma quand j'étais petite avec mes frères, mais je n’ai jamais imaginé ou rêvé de voir mes films projetés ici", a-t-elle dit, saluant le projet de restauration de ce monument historique, qui a transformé cet édifice en cinéma de quartier.



Pour sa part, la vice-présidente de l'Association TanjAflam, qui assure la gestion du cinéma Alcazar, Aïcha Msaidi, a souligné que cet hommage est une marque de reconnaissance à cette pionnière du cinéma marocain, qui a fourni beaucoup d’efforts pour promouvoir la culture du cinéma à Tanger, au Maroc et dans de nombreux pays européens, notant que cet événement sera marqué par la projection de trois films de Farida Benlyazid et l'organisation de plusieurs rencontres avec les élèves et les étudiants en présence de la réalisatrice, afin de présenter son expérience et les obstacles qu'elle a rencontrés.



Elle a précisé que cet événement est le premier d’une série de rencontres qui seront organisées pour rendre hommage à d'autres réalisateurs marocains, dans le cadre du plan d'action culturel de TanjAflam, qui œuvre à promouvoir la culture cinématographique, en partenariat avec les autorités locales, qui ont permis à l'Association d'assurer la gestion du cinéma Alcazar après sa rénovation, vu qu’il s’agit d’un cinéma de proximité pour les quartiers de l’ancienne médina de Tanger.



Au programme de cet événement figure la projection de trois longs métrages de Farida Benlyazid, notamment "Ruses de femmes" (1999), "Frontieras" (2013) et "Une porte sur le ciel" (1989).



Née en 1948 à Tanger, Farida Benlyazid a obtenu le diplôme de la réalisation cinématographique de l’Institut des hautes études cinématographiques de Paris en 1967, avant de suivre une formation en littérature à l'Université de Paris VIII.



Benlyazid est une pionnière du cinéma marocain et arabe. Elle a également travaillé comme journaliste dans plusieurs journaux marocains et internationaux. Elle se distingue par les sujets traités dans ses films, ainsi que la diversité de ses œuvres présentées à la télévision ou au cinéma.



Après avoir écrit le scénario de "Poupées de roseau" (1980), et "A la recherche du mari de ma femme", Benlyazid a combiné l’écriture et la réalisation dans nombreux de ses films, notamment "Une porte sur le ciel", "Ruses de femmes", "Casablanca Casablanca", "Juanita de Tanger", "Nia Taghleb" et "El Boukma".

Bouillon

Exposition

Une exposition de photographies de l'artiste Youssef Touzani, sur le patrimoine de la médina de Taza, s’est ouverte mardi soir à la galerie des musées.

L'exposition, dont le vernissage s’est déroulé en présence de plusieurs artistes et écrivains, comprend une collection de photographies qui mettent en lumière les portes historiques, les monuments et les œuvres architecturales de la ville de Taza.



L'exposition, organisée dans le cadre des événements du Mois du patrimoine 2023, permet ainsi aux visiteurs de découvrir la diversité et la richesse du patrimoine culturel immatériel de la vieille ville de Taza.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur provincial du ministère de la Culture à Taza, Mounir Hajjouji, a indiqué que l'exposition s'inscrit dans le cadre de la célébration des événements du Mois du patrimoine 2023, qui se déroulent du 18 avril au 18 mai, ainsi que de la stratégie du ministère visant à protéger le patrimoine national, à préserver et à restaurer ses monuments historiques et patrimoniaux, et à faire connaître ses composantes, en particulier dans ses aspects matériels et immatériels.



De son côté, l'écrivaine Saïda Rguioui a relevé que la ville de Taza est présente dans les créations de l'artiste Youssef Touzani, à travers ses ruelles et ses portes, ajoutant que l’artiste qui est également poète, est un passionné des photographies et de l'art photographique.