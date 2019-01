Vers la reprise des échanges de visites familiales entre les camps de Tindouf et les provinces du Sud

28/01/2019 Ahmadou El-Katab

Les dernières heures de la journée du vendredi 25 janvier ont été marquées par l’arrivée d’une délégation onusienne chargée de préparer un rapport détaillé sur l’éventuelle reprise des échanges de visites familiales entre les camps de Tindouf et nos provinces sahariennes.

Selon des sources proches de la MINURSO, les deux dames, une Allemande et une Suédoise, qui formaient cette délégation avaient quitté la ville de Laâyoune, dans le courant de la semaine passée à destination des camps de Tindouf avec une escale de quelques heures à Smara, afin de collecter le maximum d’informations sur la situation qui prévaut des deux côtés du mur de sécurité, de définir les besoins et d’asseoir une coordination afin de reprendre les visites interfamiliales.

C’est dans le cadre des tentatives de la communauté internationale de consolider les activités et le rôle du HCR dans la région que s’inscrit le mouvement de ladite délégation qui a tenu une importante réunion au siège de la représentation onusienne à Laâyoune. Siège à partir duquel le HCR joue un rôle prépondérant en présentant des aides humanitaires aux habitants des camps de Tindouf et aura à superviser le dossier des échanges de visites qui est essentiel pour restaurer la confiance débattue par les parties lors de la table ronde de Genève. Il est prévu que l’Allemande et sa collègue suédoise soumettent un rapport détaillé à l’envoyé onusien l’allemand Horst Köhler. Ce rapport comportera un aperçu de leur visite de la région. Rapport que l’envoyé du secrétaire Général de l’ONU pourra inclure dans celui qu’il aura à présenter le 29 janvier devant les membres du Conseil de sécurité de l’ONU dans le cadre de son exposé périodique sur la situation au Sahara à la lumière de la table ronde de Genève.

Durant plus de neuf ans, l'initiative a réussi à dépasser les aléas de la politique jusqu’en 2013 quand la direction du Polisario annonce, de manière unilatérale, son retrait des visites pour des motifs «techniques».