Vers la création d'un centre de recherche et de documentation dans le domaine sportif

Musée du football marocain

06/04/2023

Le président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, et le directeur de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM), Mohamed El Ferrane, ont récemment signé une convention de partenariat pour l'organisation et la gestion du centre de recherche et de documentation dans le domaine sportif, qui sera mis en place au futur Musée du football marocain situé au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora.



Selon la BNRM, cette convention entre dans le cadre des efforts visant la sauvegarde de la mémoire sportive commune par le biais de livres et documents, tous supports confondus (papier, numérique, audiovisuel), le but étant de contribuer au rayonnement du football national au niveau régional, continental et international, conformément aux Hautes directives de S.M le Roi Mohammed VI.



Dans le même contexte, la FNM a indiqué sur son site web qu'il s'agit, à travers cette convention, de "documenter et archiver le riche parcours de l’histoire du football marocain en vue de l’honorer et de le transmettre aux générations futures".



En mars 2022, la FNM et la FRMF avaient conclu une convention de partenariat pour la création et la gestion du Musée du football marocain au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora. Cette nouvelle structure a pour but de mettre en exergue l'histoire du football national qui a commencé en 1906, par l’exposition de photographies, d’images et d’objets footballistiques, ce qui offrira à toutes les générations, surtout les jeunes, l’occasion de prendre connaissance des performances des footballeurs marocains.

Bouillon de culture

Parution

La Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud pour les études islamiques et les sciences humaines a publié récemment l’ouvrage "Al-Ossoul al-Nahdaouiya li Fikr al-Tassamouh" dans le cadre de la série "Traductions".



Cet ouvrage, supervisé par Ahmed El Alami et Mohammed Al Mouhafid, chercheurs et professeurs de philosophie à l'Université Ibn Tofail de Kénitra, est considéré comme une référence importante pour tous ceux qui s'intéressent à la question de la tolérance en Europe au cours de la Renaissance, indique la fondation.



Il s’intéresse également à la construction intellectuelle qui s'est opérée en Europe et qui appelle à la coexistence et à l'acceptation des différentes croyances comme réponse à la propagation de l'extrémisme religieux qui s'est répandu depuis le Moyen-Age.

Le livre de 263 pages traite de la question de la tolérance pendant l’époque de la Renaissance, vue par les pionniers de ce mouvement tels que Pico Della Mirandola, Desiderius Erasmus, Martin Luther et Las Casas.