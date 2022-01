Vers l'organisation d'un Tour cycliste régional

27/01/2022

Le président de la Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC), Mohamed Belmahi, a souligné que la fédération se penche sur l'organisation d'un Tour cycliste régional dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.



Dans une déclaration à la MAP, M. Belmahi a précisé que la fédération a tenu, mardi, une réunion avec des responsables de la région, dont le président du Conseil régional, qui a abouti à un accord préliminaire sur l'organisation d'un Tour cycliste régional, afin de valoriser les différentes potentialités naturelles et économiques de la région, et ce dans le cadre de la vulgarisation et du développement du cyclisme au Maroc.



Après avoir relevé que la région regorge de plusieurs sites historiques et naturels et connaît un essor économique important, grâce aux projets structurants qui y sont lancés, le responsable a souligné que la fédération envisage d'accompagner et de mettre en valeur ces réalisations, à travers l'organisation d'un Tour cycliste régional, auquel participent les différents clubs de la région et ceux d'autres régions du Maroc.