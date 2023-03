Verratti rêve toujours de gagner la C1 avec le PSG

24/03/2023

Le milieu de terrain Marco Verratti n'a pas abandonné le "rêve" de soulever un jour la Ligue des champions avec le Paris-SG, a-t-il assuré mercredi à la veille du début des qualifications pour l'Euro-2024 avec l'Italie.



"J'ai eu tant de félicitations depuis longtemps en France, là j'ai fait une erreur, les critiques sont logiques", a-t-il commenté sur Sky Sport en revenant sur sa perte de balle coupable contre le Bayern Munich lors du 1/8 de finale retour de C1 perdu par le PSG (2-0) le 8 mars.



"J'ai 30 ans, j'ai les épaules larges, je suis le premier à savoir quand je me suis trompé ou non. Ce n'est pas ça qui va m'arrêter", a ajouté celui qui est lié au PSG jusqu'en 2026.



Interrogé sur la possibilité de revenir jouer en Italie un jour ou l'autre, Verratti a assuré se sentir "bien" au pied de la Tour Eiffel: "Le rêve est de gagner la Ligue des champions avec le Paris-SG, même si année après année cela devient de plus en plus difficile... J'essaierai tant que c'est possible", a souligné "Petit Hibou".



Verratti devrait être le capitaine italien contre l'Angleterre, jeudi à Naples, pour le début des qualifications à l'Euro-2024. Le capitaine habituel Leonardo Bonucci est en effet annoncé forfait en raison d'une blessure musculaire.



Devant la presse, le milieu du PSG a fait l'éloge de l'invité surprise de ce premier rassemblement italien de l'année: l'attaquant italo-argentin Mateo Retegui, 23 ans, qui évolue dans le championnat argentin au Club Atlético Tigre, en prêt de Boca Juniors.



"C'est un garçon très intelligent. Donnons-lui un peu de temps parce qu'on sait que ce n'est pas simple de s'intégrer mais physiquement il est là et veut faire ses preuves", a commenté Verratti.



A ses côtés, le sélectionneur Roberto Mancini a assuré que Retegui, convoqué en raison de la pénurie d'avant-centres italiens (Immobile blessé, Belotti et Kean à court de forme), a confirmé sa "confiance" dans le nouveau venu.



"Je ne veux pas exagérer mais il me rappelle un peu (Gabriel) Batistuta quand il est arrivé en Italie", a souligné Mancini, qui pourrait titulariser Retegui dès jeudi soir au stade Diego-Maradona dans une ligne offensive comptant aussi Domenico Berardi (Sassuolo) et Lorenzo Pellegrini (AS Rome).