Vernissage de la 3ème exposition collective des lauréats de l'INBA de Tétouan

24/02/2022

La 3ème édition de l'exposition collective des lauréats de l'Institut national des beaux arts (INBA) de Tétouan débutera, le 12 mars prochain à la Gallery Kent de Tanger, sous le thème "Working Class 2nd Life, INBA Generation ≠ 3".



Cette exposition des artistes récemment diplômés de l’INBA sera abritée par la gallery Kent du 12 mars au 12 avril, et la salle d’exposition Cervantès du 25 mars au 25 avril, précisent les organisateurs dans un communiqué.



L’INBA est représenté, lors de cet événement, par un groupe de jeunes artistes notamment issus de l’atelier de l’artiste Batoul S’Himi, où se mêlent pratiques de l’installation, de la performance et du dessin. Cette exposition présente des artistes à un stade très particulier de leur développement: tout juste diplômés donc libérés de toute obligation et prêts pour une nouvelle vie ou plutôt une "Second life".



Elle invite ainsi le public à entrer dans l’intimité créatrice de jeunes espoirs, arrivés à un point de non-retour ou à la dernière escale avant de prendre définitivement l’embarcation de la vie d’artiste, avec ses jours heureux et ses épreuves qui font de tout artiste un "ouvrier" ou "artisan" de ses propres rêves et engagements.



Ces artistes développent des savoir-faire et des imaginaires empruntant autant à l’artisanat local qu’à l’industrie mondialisée ou encore aux mondes virtuels, mais la notion de "Working Class" pointe également la "communauté" des artistes, à travers ses liens de solidarité, et ses moyens de se fédérer pour mieux imaginer le futur, avec l’enjeu de continuer à représenter une force parmi les composantes de la société civile. Il s'agit d'Anas Guermouj, Aymane Errachidi, Aymane Araifa, Basma Mansour, Insaf Slassi, Oumayma Abouzid Souali, Safae El Kadi et Zainab Belahbib.

