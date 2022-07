Vernissage de l'exposition “Monnayage du Maroc antique : Effigies et symboles ”

29/07/2022

Le vernissage de l'exposition temporaire "Monnayage du Maroc antique: Effigies et symboles" a eu lieu, jeudi à la Galerie d'art contemporain Mohamed Drissi à Tanger, en présence d'un parterre de chercheurs, d'intellectuels et d'acteurs culturels.



Organisée par le Musée de Bank Al-Maghrib (BAM), dans le cadre de la célébration de son 20è anniversaire, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, cette exposition est consacrée à un point de vue artistique et essentiellement iconographique du monnayage de la maurétanie dans son ancrage immédiat et celui méditerranéen proche.



Par un ensemble de mises en liens et de correspondances, de moments de transitions et d’anachronismes, cette exposition, qui se poursuivra jusqu'au 31 décembre, offre un kaléidoscope d’images autour de la monnaie. Les points de rencontres convergent vers le sujet du portrait et de l’expression symbolique des astres, de la faune et de la flore qui unissent les cultures et civilisations de l’antiquité. Le goût pour l’effigie y transcrit le pouvoir politique, les symboles de faune et de flore, les activités agricoles et économiques, tandis que le langage des astres et de l’effigie divine renvoie, quant à lui, au culte et aux croyances, véritables attributs culturels. Dans une déclaration à M24, la chaîne de l’information en continu de la MAP, le directeur des musées de BAM, Rochdi Bernoussi, a souligné que cette exposition, qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 20è anniversaire de la visite de SM le Roi Mohammed VI au musée de BAM, est consacrée à l'art et la monnaie dans la haute antiquité.



M. Bernoussi a précisé que le choix de Tanger pour abriter cette exposition est dû à la place qu'occupe cette ville enracinée dans l'histoire antique marocaine, mais également tournée vers l'avenir, et qui présente tout un mélange d'inventivité et de créativité, relevant que cette exposition parle de la monnaie ancienne dans un esprit de création artistique, puisque la monnaie est une traduction de l'art créatif humain.



"La monnaie n'est pas seulement un moyen d'échange, mais également un métal sur lequel l'Homme a gravé une histoire, des idées, la religion...Tout cela constitue l'histoire du Maroc, qui n'a pas cessé, depuis la haute antiquité jusqu'à nos jours d'être florissante et partagée par des gens de provenance diverse", a-t-il fait savoir, notant que cette exposition s'inscrit dans le cadre d"un esprit de créativité et d'enracinement de la culture millénaire marocaine unique.



Pour sa part, la commissaire d'exposition, Nadia Sabri, a indiqué que cette exposition porte sur le monnayage du Maroc antique et ses rapports notamment avec l'iconographie et l'art, soulignant qu'il s'agit d'un point de vue inédit, qui consiste à montrer d'abord comment ces représentations iconographiques dans le monnayage ne sont pas exclusivement limitées à la monnaie, mais on les retrouve aussi dans des objets d'archéologie.



De son côté, le directeur régional de la Culture à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Kamal Ben Laymoun, a mis l'accent sur l'importance de cette exposition, qui vise à permettre aux habitants de Tanger et aux visiteurs de la ville, marocains et étrangers, de s'imprégner des images sur la monnaie du Maroc antique et des civilisations de la Méditerranée en général, et d'explorer leurs univers culturels, par le biais des inscriptions, des iconographies et des symboles.



Ces images et leur langage formel nous rapprochant du Maroc antique, ces traces restent jusqu’à nos jours dans la géographie des sites archéologiques, et dans les toponymies des villes, Tingi, Lixus, Banassa, Maqom Shamsh. Ces noms nous renvoient à un monde lointain dans le temps et pourtant si proche par la force de ses images et de ses symboles, qui traversent le temps pour rester encore présents sur le monnayage actuel.