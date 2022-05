Vernissage de l'exposition “La couleur des mots ” de Tahar Ben Jelloun

12/05/2022

Le vernissage de l'exposition "La couleur des mots" de l'écrivain, poète et artiste peintre, Tahar Ben Jelloun, a eu lieu, mardi soir à la galerie d’art L’Atelier 21 à Casablanca.



Les toiles exposées jusqu'au 30 mai, "peintes au Maroc, sous le soleil de Marrakech, avec sa lumière superbe, son air pur, ont quelque chose de différent par rapport à celles faites sous le ciel gris parisien", comme le décrit Tahar Ben Jelloun, dégagent toutes une douce féerie et communiquent une joie rétinienne.



Ces toiles reflètent le plaisir, et le bonheur gourmand qu’a eus leur auteur à les peindre. Dans les abords de ces toiles, l’artiste a inscrit des phrases, souvent des fulgurances poétiques, qui ajoutent au plaisir des yeux l’intensité du choc des mots.



Dans sa préface du catalogue d’exposition, M. Ben Jelloun explique comment ses activités d’écrivain et de peintre sont devenues consubstantielles à son équilibre. "À chaque fois, j’explique comment je passe de l’écriture sur ce que j’appelle "la douleur du monde" à sa "lumière", souligne-t-il.



"J’ai souvent écrit sur les injustices, sur la solitude, sur l’abandon. Mais j’avais besoin d’explorer l’autre face de cet univers sombre. C’est là où la peinture, telle que je l’aime, s’est imposée à moi comme une évidence, comme une vieille rencontre, une amie éclairant mon chemin", explique l'artiste peintre.

Et d’ajouter : "Je me suis mis à peindre pour faire oublier la part sombre du monde que j’écrivais".



Dans une déclaration à la MAP, M. Ben Jelloun relève que la ville de Tanger "ne quitte pas ses pensées", rappelant qu'il s'agit de "la porte d'entrée de l'Europe vers l'Afrique et vice-versa".

Il a, dans ce sens, indiqué que la ville de Tanger qui a inspiré les poètes, les artistes et les écrivains est la même ville qui l'inspire pour célébrer la vie, peindre les mots et broder la joie de couleurs vives.



Né en 1947 à Fès, Tahar Ben Jelloun est un écrivain, poète et peintre de renom. Ses peintures ont intégré de nombreuses collections privées et publiques dont celle de la Fondation Yannick et Ben Jakober (Espagne), du Musée San Salvatore In Lauro (Italie), de l’Institut du monde arabe (France) et de la Villa Harris, Musée de Tanger (Maroc). Il vit entre Paris, Tanger et Marrakech.



Davantage connu comme écrivain et poète, Tahar Ben Jelloun n’en a pas moins une longue proximité, pour ne pas dire intimité, avec la peinture. Il existe, au demeurant, une corrélation entre le métier d’écrivain de Tahar Ben Jelloun et sa passion pour la peinture.