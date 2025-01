Vernissage de l'exposition "Cartographie du déplacement" de Yassine Chouati

11/01/2025

Le vernissage de l'exposition "Cartographie du déplacement" de l'artiste maroco-espagnol Yassine Chouati, a eu lieu jeudi à l’Espace Rivages à Rabat, à l'initiative de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger.



Cette exposition qui se poursuit jusqu'au 8 février propose une réflexion sur l’exil, le déracinement, la désorientation et la solitude à travers des techniques telles que le dessin, la sérigraphie et la lithographie. Yassine Chouati y explore la mémoire et la mélancolie de l’exil, invitant les visiteurs à une introspection collective.



Dans une déclaration à la MAP, l'artiste maroco-espagnol a souligné que sa conception de l’exil ne se réduit pas à un simple récit de déplacement, mais elle constitue une exploration personnelle et introspective, notant qu'à travers son art, il explore l’exil d’un point de vue plus personnel et intime.



L'artiste a décrit son œuvre comme "profondément autobiographique", où il médite sur l’éloignement de son pays d’origine, détaillant la structure narrative de son exposition, qui comprend quatre projets principaux.



Et d'expliquer que sa narration est à la fois continue et fragmentée, créant un espace où les spectateurs peuvent s’engager et participer activement à l’expérience artistique, faisant remarquer que son travail vise à être à la fois symbolique et poétique invitant à une réflexion sur l’identité et la mémoire.



"Cartographie du déplacement est plus qu’une exposition, c’est une passerelle entre mon passé et le présent, un retour émouvant vers les rivages de mon enfance", a dit M. Chouati.



L’exposition "Cartographie du déplacement", dont le vernissage s'est déroulé en présence d’Omar Azziman, conseiller de Sa Majesté le Roi et président délégué de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger, et d'un parterre de personnalités issues de divers horizons, aborde des thématiques profondément liées à l’immigration, ce qui reflète parfaitement la mission de la Fondation de présenter et de valoriser les œuvres des MRE, a expliqué Fatiha Amellouk, directrice du pôle Art, culture et communication de la Fondation.



Depuis l’inauguration de l’Espace Rivages en 2016, dédié exclusivement aux artistes marocains de la diaspora, la Fondation a accueilli de nombreux artistes et organisé diverses expositions, a-t-elle poursuivi, relevant que "cela constitue notre manière de les inviter à partager leurs créations, marquées tant par les liens avec le Maroc que par les influences des pays où ils ont vécu et étudié".



Cette exposition, selon Mme Amellouk, n’est pas seulement un événement artistique mais une célébration des liens transnationaux et une reconnaissance de l’hybridité culturelle des MRE, offrant une plateforme pour que ces artistes expriment et explorent leurs racines marocaines et les influences globales de leurs parcours.



L'Espace Rivages, inauguré en mars 2016, est dédié aux artistes et écrivains marocains résidant à l’étranger. Depuis son ouverture, il a accueilli de nombreuses expositions et présentations de livres visant à faire connaître les créations de la diaspora marocaine et à l’intégrer dans la vie artistique et culturelle de son pays d’origine.