Vernissage d'une exposition artistique à l'occasion du nouvel an amazigh

14/01/2022

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid a inauguré, jeudi à Rabat, une exposition artistique à l'occasion du nouvel an amazigh 2972, en présence de plusieurs intellectuels et acteurs de la culture amazighe.



L'exposition, qui célèbre le nouvel an amazigh, se concentre sur les aspects les plus importants du patrimoine culturel matériel et immatériel de la culture amazighe, comme étant une composante essentielle de l'identité marocaine, caractérisée par sa grande diversité et sa richesse.



Cette exposition, qui se poursuivra jusqu'au 20 janvier à la Galerie d'art Mohamed El Fassi, relevant du Département de la culture, est divisée en plusieurs thèmes, dont les vêtements et bijoux traditionnels, la cuisine traditionnelle, la musique et les publications.



A cette occasion, M. Bensaid a souligné dans une déclaration à la presse que cette exposition célèbre la culture amazighe, bien que les circonstances n'ont pas permis l'organisation d'une grande fête célébrant la mémoire marocaine et amazighe.



Le ministre a mis en exergue les efforts concertés par le Département de la culture et l'ensemble des acteurs concernés, soulignant l’importance de la célébration de cette journée pour mettre en avant l'action accomplie par le gouvernement en matière de promotion de la culture amazighe.



Conformément à l’esprit de la Constitution de 2011, une série d’initiatives ont été mises en avant par le département de la culture, y compris la traduction du site https://maroc.ma/ afin que les citoyens qui parlent amazigh soient informés des activités Royales et gouvernementales.



Dans la même veine, le recteur de l'Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM), Ahmed Boukouss, a relevé dans une déclaration similaire que depuis l'adoption de la langue amazighe comme langue officielle aux côtés de l'arabe, des efforts importants ont été consentis, notamment dans le domaine de la consécration de l'amazigh, principalement sur la scène médiatique.



Les attentes demeurent grandes pour la mise en œuvre des dispositions contenues dans la loi organique n°16-26 fixant le processus de mise en œuvre du caractère officiel de l'amazigh, a-t-il ajouté, notant qu'il existe une initiative gouvernementale visant à intégrer la langue et la culture amazighes dans les plans d'action des ministères.



De telles initiatives sont importantes dans la mesure où elles permettront de donner un coup de pouce au processus de concrétisation du caractère officiel de l'amazigh, a souligné M. Boukouss, précisant qu'il existe de nombreuses contraintes portant notamment sur l'enseignement de l’amazigh et sa généralisation à différents niveaux du système éducatif.



Par ailleurs, le recteur de l'IRCAM s'est félicité de l'initiative du ministère de l’Education, du Préscolaire et des Sports de recruter des jeunes spécialisés dans les études amazighes, en consacrant 200 postes financiers en 2021 et 400 postes en 2022, ajoutant qu'il s'agit d'un pas en avant considérable compte tenu de la rareté des cadres en matière d'enseignement de la langue amazighe.



A l’occasion de l’exposition, une série de réalisations du Département de la culture dans le domaine de la promotion de la culture amazighe ont été mises en avant, notamment le soutien à l’œuvre amazighe, la création de prix incitatifs dans le cadre du Prix du livre du Maroc, l’inscription du patrimoine amazigh matériel et immatériel sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et la traduction du site web du département de la Culture, entre autres.