Vernissage d'une exposition à Rabat des œuvres de l’artiste-peintre Hasna Ettour

20/01/2024

Une exposition des œuvres de la plasticienne Hasna Ettour a été inaugurée jeudi à la galerie Nadira à Rabat.



Montée en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, cette exposition, qui se poursuit jusqu’au 28 du mois courant, compte une panoplie de tableaux de différentes dimensions.



Les œuvres présentées soulignent avec brio la variété et l'harmonie des couleurs en utilisant du papier, du tissu et d'autres matériaux, reflétant les différentes techniques que Hasna Ettour maîtrise habilement.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur de la galerie Nadira, Khalid Tounsi, a souligné l'importance de cette exposition, la première du genre pour Hasna Ettour dans cet établissement, saluant les toiles de l’artiste-peintre, qui révèlent un "sens artistique délicat" et un "goût sophistiqué".



De son côté, l'artiste Hasna Ettour a exprimé sa joie de partager ses créations, confiant que cette occasion est un rêve qui s’est réalisé, comme elle lui permet de se confronter aux avis des critiques et des amateurs et, partant, améliorer son art.



"Au début, j’étais écrivaine, je m’exprimais par des mots et des phrases qui se sont désormais convertis en couleurs, visages et expressions visuelles", a confié Mme Ettour, poursuivant que pour elle, l’art est "principalement du partage".



L’artiste-peintre a saisi l’occasion pour remercier le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication pour l’opportunité de présenter son art à travers cette exposition, soulignant que de telles initiatives poussent les artistes à poursuivre davantage leur travail.

Bouillon de culture

Concert



L'espace culturel et artistique Riad Sultan accueillera, le 23 janvier à 19h, un concert duo de jazz et bossa nova avec Mirla Riomar et Marcel Valles, dans le cadre du "Jazzin Festival".

Cet événement musical, qui se tiendra du 23 au 27 janvier à Tanger, promet d'enchanter les amateurs de Jazz, de gnaoua, d'urban folklore et d'Afrobeat.

Les sessions du festival incluront des Jam sessions et des soirées music-Hall, ainsi que des concours de playback, avec une atmosphère vibrante partagée entre l'espace Riad Sultan et le Chellah Beach club.



Vernissage



La galerie Delacroix de l'Institut français de Tanger organise, ce samedi à 19h30, le vernissage de l'exposition "Bleu" de l'artiste plasticienne Ahlam Lemseffer Mahla.

Les œuvres de cette talentueuse artiste explorent les médiums de la peinture, de la sculpture et de l'installation et s'articulent autour de recherches approfondies sur les formes, les espaces et les couleurs, tout en interrogeant l'interdépendance entre planéité et spatialité.



Ateliers



Le Centre d'éveil artistique et littéraire de Tanger a récemment accueilli des ateliers dédiés à la sensibilisation environnementale à travers l'art plastique.

Cet évènement qui s'est tenu dans le cadre d'un partenariat entre l'Académie régionale d'éducation et de formation de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, la Direction provinciale de l'éducation nationale de Tanger-Assilah, et l'Institut français de Tanger-Tétouan, a offert aux élèves de la région l'opportunité d'explorer de nouvelles perspectives artistiques pour aborder la thématique environnementale.



Théâtre



La troupe Rekah El Qesar pour le théâtre et les cultures présentera, le 26 janvier au Centre culturel Lixus à Larache, la pièce de théâtre "Majâz", réalisée par Hamza Samadi et interprétée par les talentueux Fatima Zahra El Jabari, Mourad Bouazza et Wissal El Alaoui.

Un rendez-vous théâtral exceptionnel qui promet une immersion captivante dans l'univers de cette création artistique.