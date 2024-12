Vernissage à Rabat de l’exposition photographique "Portraits du Pérou et du Maroc"

14/12/2024

Le vernissage de l’exposition photographique "Portraits du Pérou et du Maroc" de l'artiste péruvien Nicola Moreno, a eu lieu jeudi à l’Institut Cervantes de Rabat, dans le cadre des célébrations du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre le Pérou et le Maroc.



A travers ses portraits, l'artiste péruvien offre un regard unique sur la vie quotidienne dans les rues de Rabat, Tanger et Rincon, tout en tissant un dialogue visuel entre le Pérou et le Maroc.



L’exposition propose un voyage visuel entre deux cultures, montrant la beauté de l’ordinaire et la richesse humaine des deux pays par le biais de portraits de scènes de rue. Pendant une année, le photographe a sillonné les rues de Rabat, Tanger et Rincon, photographiant des scènes avec un objectif 55 mm.



L'artiste propose aussi des portraits réalisés durant plus d’une décennie au Pérou, dans des villes comme Lima, Arequipa et Moquegua, témoignant de la vie vibrante et pleine d’histoire de ces lieux.



A cette occasion, Pedro Diaz Vargas, chargé d’affaires à l’ambassade du Pérou au Maroc, a souligné que tout au long de cette année, une série d’activités culturelles ont été organisées pour célébrer le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Pérou et le Maroc, notant que le but est de rapprocher les deux peuples grâce à la sensibilité artistique.



L’ambassade du Pérou au Maroc a soutenu ce projet dès le début, étant donné que tout commence par le regard, a-t-il ajouté, estimant que contempler les pays et peuples à travers des scènes de la vie quotidienne est la meilleure manière de mieux "nous connaître et de renforcer l’amitié qui nous unit".



Dans une déclaration à la MAP, M. Diaz Vargas a relevé que sur le plan culturel, "nous avons accompli un excellent travail. Nous avons beaucoup œuvré dans ce domaine", notant que le Maroc réalise également de nombreuses activités au Pérou.



Quant au photographe Nicola Moreno, il a indiqué que "ce projet est bien plus qu’une simple collection d’images; c’est un pont qui relie deux mondes, éloignés géographiquement mais unis par le langage universel du quotidien", ajoutant que l'objectif est avant tout d'exprimer la vie quotidienne, la beauté et la poésie de l'ordinaire et les gestes simples propres à chaque ville et de montrer comment ils se manifestent au cœur de la vie des habitants, à travers leurs expressions.



L'exposition "Portraits du Pérou et du Maroc", qui sera ouverte au grand public du 13 décembre 2024 au 24 janvier 2025 à l’Institut Cervantes de Rabat, représente une occasion unique de célébrer le riche patrimoine culturel qui unit le Pérou et le Maroc.



A travers l’objectif de Nicola Moreno, les visiteurs pourront explorer les nuances de la vie quotidienne et renforcer les liens d’amitié et la compréhension mutuelle entre les deux nations.