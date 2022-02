Vernissage à Rabat de l'exposition “Quotidiens images de Rabat” de l’ artiste Rassane Fadili

27/02/2022

Le vernissage de l'exposition "Quotidiens images de Rabat" de l’artiste et dessinateur Rassane Fadili a eu lieu, vendredi à Rabat, en présence d'un parterre d'intellectuels et de passionnés d’art.



Les œuvres présentées puisent leur inspiration dans les scènes de rue au quotidien, dans une déambulation entre Rabat et Salé. L’expression graphique s’inspire de la ligne claire. Elle se veut à la fois épurée et précise, dénuée de toute fioriture, pour aller à l’essentiel du message : traduire un moment arrêté dans le paysage urbain, celui d’une image de la ville.



Le parti pris est d'immerger le grand public dans la ville de tous les jours, tout en rendant visible le quotidien des hommes et des femmes. "Cette exposition vise à rendre hommage à la ville de Rabat, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, et à ses habitants à travers la présentation de ces tableaux qui représentent le quotidien des Rbatis et Slaouis", a déclaré M. Fadili à la MAP.



Cette manifestation artistique se divise en deux séries de dessins: la première en noir et blanc et la deuxième en couleur représentant la culture marocaine, a-t-il ajouté.



Ces "Quotidiens" sont des images et des instants dans l’environnement de la cité. Ils s'articulent aussi autour des métiers côtoyés tous les jours. L’occasion de mettre en valeur des vécus à travers une promenade dans la ville. Une manière d’honorer la capitale du Royaume, patrimoine mondial de l’UNESCO et capitale africaine de la culture en 2022.