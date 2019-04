Vernissage à La Havane de l'exposition “Les Marocains” de feue Leila Alaoui

15/04/2019 Libé

Le vernissage de l'exposition "Les Marocains" de la défunte artiste Leila Alaoui s'est déroulé vendredi dans l'espace la Fototeca de Cuba, à l'initiative de l'Association La Galerie continue et la Fondation Leila Alaoui.

L'exposition, qui se veut un hommage posthume à l’artiste, victime des attentats de Ouagadougou en 2016, donne à voir une série de portraits photographiques réalisés dans un studio mobile.

S'exprimant à cette occasion, l'ambassadeur du Royaume à Cuba, Boughaleb El Attar, s'est félicité de la tenue de cet événement culturel dans le cadre des activités de la 13ème Biennale de La Havane, mettant en avant l'importance de ce genre de manifestations artistiques dans la promotion des valeurs de la paix et de la liberté qu’incarnait la défunte artiste.

La défunte cherchait à mettre en valeur l'art marocain à travers des portraits qui reflètent la diversité culturelle des différentes régions du Maroc, a indiqué M. El Attar, dans une déclaration à la MAP.

Son talent et le regard qu’elle portait sur le monde illustrent son engagement humanitaire et son sens de l’altérité, a-t-il dit, soulignant que l'artiste était une belle incarnation de cette diversité culturelle à travers son admiration pour le dialogue artistique entre les cultures. Les différents intervenants lors de ce vernissage, dont l'ambassadeur de France à La Havane, le président de la Fototeca de Cuba et les parents de la défunte, ont mis en avant l’empreinte artistique de Leila Alaoui qui restera gravée dans les annales de la photographie marocaine.