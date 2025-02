Vernissage à Fès de l'exposition "Quand la toile prend vie" de l'artiste Hind Kadi Hamman

07/02/2025

Le vernissage de l'exposition "Quand la toile prend vie" de l'artiste Hind Kadi Hamman a eu lieu, mardi à la galerie Mohamed Kacimi à Fès, en présence de nombreuses personnalités du monde de l’art et de la culture.



Une trentaine de toiles de différentes dimensions, travaillées entre 2023 et 2024 sur le tissu, sont exposées dans le cadre de cette exposition qui se poursuit jusqu'au 18 février courant, à l'initiative de la Direction régionale de la culture et de la communication.



Au-delà de la femme qui meuble plusieurs de ses tableaux à travers des dessins et des portraits, l'exposition marquée par une prédominance des couleurs noir et rouge, traite d'autres thèmes en lien notamment avec la capitale spirituelle, ville où l'artiste est née et a vécu durant une période de sa vie.



Dans ce travail qui constitue une invitation à explorer un monde où l'art s'anime au-delà du cadre traditionnel, "chaque pièce exposée est bien plus qu'une simple œuvre visuelle, elle est une porte ouverte vers une dimension où la lumière, la matière et l'émotion se rencontrent pour créer une expérience sensorielle unique.

Selon une note de présentation de cette exposition, il s'agit du "reflet d'un processus créatif où chaque geste et chaque nuance de couleur traduisent une émotion, une pensée souvenir.



Loin d'être figées, ces œuvres évoluent avec le regard du spectateur, suscitant une interaction dynamique entre l'art et celui qui l'observe.

Dans cette exposition, "chaque visiteur est invité à se laisser guider par ses propres ressentis et à donner vie aux toiles par son interprétation personnelle".



Dans une déclaration à la MAP, l'artiste qui est également directrice pédagogique, a indiqué que l'exposition est sa première expérience à Fès, d'où la forte symbolique de cette initiative étant donné qu'elle est née et garde des souvenirs d'enfance dans cette ville pleine d'histoire.