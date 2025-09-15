Vernissage à Casablanca de l'exposition internationale itinérante sur le patrimoine culturel immatériel de Shanghai

15/09/2025

Le vernissage de l'exposition internationale itinérante sur le patrimoine culturel immatériel de la ville de Shanghai, a eu lieu vendredi soir à Casablanca, sous le thème "La Route de la soie, échos de la splendeur".



Cet événement, dont l'ouverture a réuni de nombreuses personnalités du monde de l’art, de la culture et de la politique, constitue la première grande présentation du patrimoine culturel immatériel de Shanghai à Casablanca.



Il s’agit de la cinquième étape de la tournée internationale des arts traditionnels chinois, après Alexandrie (Egypte), Istanbul (Turquie), Bratislava (Slovaquie) et Jakarta (Indonésie).

L’exposition, qui se poursuivra jusqu’au 12 octobre prochain, comprend plusieurs sections, notamment les arts de l’artisanat de Shanghai, les arts manuels et des œuvres inspirées du spectacle théâtral.



Plus de cent œuvres sont présentées, illustrant le patrimoine culturel immatériel de Shanghai, à travers la céramique, la sculpture, la broderie, la peinture chinoise, les tableaux ruraux et les costumes de théâtre, offrant un panorama complet de la richesse de la culture chinoise.



A cette occasion, le président de la Fondation nationale des musées, Mehdi Qotbi, s’est félicité de l’ouverture de cette exposition dédiée aux arts traditionnels chinois au sein de la cathédrale du Sacré-Cœur, édifice historique et architectural incarnant l’esprit du Maroc, terre d’hospitalité, de coexistence et d’ouverture au monde, où les cultures se rencontrent.



Il a ajouté que l’organisation de cette exposition itinérante à Casablanca reflète l’amitié profonde entre les deux pays, nourrie par des liens de haut niveau ainsi que par des échanges et projets communs.



Pour sa part, le chargé d’affaires de l’ambassade de Chine au Maroc, Zhou Zhicheng, a salué les efforts des organisateurs de cette exposition internationale, soulignant que l’amitié sino-marocaine remonte à plusieurs siècles.



Il a fait savoir que l’exposition présente de nombreux trésors et œuvres représentant le patrimoine culturel immatériel de Shanghai, notant que de telles manifestations renforcent la compréhension mutuelle entre les peuples et favorisent la coopération.



Le vice-directeur de l’administration de la culture et du tourisme de Shanghai et vice-directeur de l’administration du patrimoine de Shanghai, Xiang Yihai, a souligné, de son côté, que le patrimoine culturel immatériel constitue une richesse culturelle commune de l’humanité qu’il convient de préserver, relevant que la Chine accorde une grande importance à la protection de ce patrimoine.



Pour sa part, le directeur des arts au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - Département de la Culture, Hicham Abkari, a rappelé que Shanghai, jumelée avec Casablanca depuis 39 ans, organise cette exposition itinérante des arts traditionnels dans la capitale économique, à la cathédrale du Sacré-Cœur, espace culturel par lequel la ville exprime son riche patrimoine.



Selon lui, le visiteur découvrira une culture lointaine géographiquement mais proche par les liens historiques qui unissent la Chine et le Maroc.



A noter que cette exposition est organisée sous l'égide de l’administration de la culture et du tourisme de Shanghai, en collaboration avec le Musée des collections artistiques de Shanghai, l’Ecole des arts et métiers de Shanghai, le Centre de recherche sur les arts de Shanghai et le Centre des arts populaires de Shanghai (Centre de protection du patrimoine culturel immatériel de Shanghai).



Elle bénéficie également du soutien de l’ambassade de la République populaire de Chine au Maroc, de l’Association pour les échanges et la coopération internationale des organisations sociales de Shanghai, de la Fondation nationale des musées, de l’ambassade du Maroc en Chine, de la Commune de Casablanca, de la Fondation de l’amitié internationale de Shanghai et de l’administration de la culture et du tourisme du district de Songjiang à Shanghai.