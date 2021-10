Vernissage à Casablanca de l’ exposition “Ambre et lumière ” de Mounia Amor

03/10/2021

Le vernissage de l’exposition de l’artiste peintre Mounia Amor a eu lieu la semaine dernière à So Art Gallery de Casablanca, sous le thème “Ambre et lumière”, un périple dans le monde des couleurs et des pinceaux.



A cette occasion, elle a fait part de sa passion et son amour pour la musique notamment classique, arabe et Djazz, notant que cette passion et cet amour se reflètent dans ses tableaux. La musique est omniprésente dans son exposition, a-t-elle dit dans une déclaration à la MAP, notant que l’optimisme et l’esprit positif marquent ces tableaux aussi bien à travers les couleurs, la nature que la musique.



“Mes tableaux recèlent un message d’amour, d’espoir et d’optimisme”, a-t-elle confié, notant qu’elle veille à dégager un caractère jovial dans ses oeuvres d’autant qu’elle a traversé une période difficile tout au long de la période de pandémie.



Elle a fait part de sa joie et de son optimisme après avoir dépassé l’étape de la crise sanitaire et organisé son exposition. L’artiste-peintre n’a pas caché son penchant pour le cubisme, relevant qu’elle a visité le musée de New York et s’est inspirée des oeuvres d’artistes tels Pablo Picasso et George Braque.



Dans ses oeuvres, Mounia Amor s’appuie sur les formes géométriques et le cubisme en recourant à des couleurs chaudes ou froides pour révéler les petits détails et transporter le public dans l’univers de la création. Native de la ville de Fès, Mounia Amor a grandi à Casablanca où elle réside jusqu’à présent. Elle est une artiste autodidacte qui s’adapte à la nouvelle tendance avec comme objectif et ambition de rendre le monde plus beau. Avec le soutien de sa famille, elle a organisé sa première exposition à Essaouira en 2002 avant que ses oeuvres ne fassent escale dans plusieurs villes marocaines et à l’étranger

Exposition

La fondation nationale des musées (FNM) organise, du 4 au 10 octobre, des journées portes ouvertes de l’exposition-événement “Delacroix, souvenirs d’un voyage au Maroc”, au musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain.

“La fondation nationale des musées accorde la gratuité pour la visite de l’exposition Delacroix, avant sa fermeture, du 4 au 10 octobre, pour permettre aux personnes qui n’ont pas eu l’occasion de la découvrir et de voir des œuvres prêtées par de grandes institutions”, indique un communiqué de la FNM. “Delacroix, souvenirs d’un voyage au Maroc” célèbre le séjour qui a marqué toute la carrière de ce grand peintre, ajoute-on.

L’exposition, organisée depuis le 6 juillet en partenariat avec le musée national Eugène-Delacroix et l’établissement public du musée du Louvre, connaît un succès exceptionnel malgré la pandémie. L’ouverture et la gestion des musées au Maroc, lieux de culture et de voyage, en cette période et dans le respect des mesures sanitaires, ont été saluées à travers le monde, relève la même source.



Festival

L’association Assa du cinéma et du théâtre organise, du 29 au 31 octobre à Assa, le 9ème festival national du cinéma et du Sahara sous le signe: “Cinéma pour le développement”. L’association a indiqué dans un communiqué que cette édition, qui se tiendra en présentiel et par vidéoconférence, rendra hommage au cinéma du Sultanat d’Oman à travers l’accueil de producteurs et de réalisateurs de ce pays du Golfe. Plusieurs activités sont au programme de ce festival, dont les séquences auront lieu à Assa et à El Mehbes, notamment la compétition officielle des court-métrages, la présentation de long-métrages, des colloques et des ateliers sur les métiers du cinéma. Ce festival vise à contribuer à l’animation de la scène artistique et culturelle dans la région et à la consolidation des relations culturelles entre les peuples