Veolia Environnement : Visa de l'AMMC sur le prospectus définitif relatif à l’augmentation de capital

02/08/2024

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) annonce avoir visé, jeudi, le prospectus définitif relatif à l’augmentation du capital de la société "Veolia Environnement" réservée aux salariés du groupe.



L’augmentation de capital se fera par l’émission d’un maximum de 14.508.233 actions, indique l'AMMC dans un communiqué, précisant que la période de souscription/rétractation s’étalera du 2 au 6 août 2024 inclus, avec un prix de souscription fixé à hauteur de 24,54 euros, soit 264,4 dirhams.''



Au Maroc, cette opération concerne les salariés des filiales "Veolia Services à l'Environnement Maroc", "Veolia Environnement Industries Maroc", "Amendis", "Redal", "Amanor" et "Veos Déchets Dangereux", fait savoir la même source.



Le prospectus définitif est complété par le document d’enregistrement universel 2023 déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro D.24-0151 en date du 21/03/2024, ainsi que par le document d’information clé et le règlement du compartiment "Plus 2024" du Fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) "Sequoia Plus" agréé par l’AMF sous le numéro FCE20240029.



Il est également complété par le document d’information clé et le règlement du FCPE "Sequoia Relais 2024" agréé par l’AMF sous le numéro FCE20240028, ainsi que par le règlement du Plan d’épargne groupe international (PEGI) de Veolia Environnement et ses annexes.



L’intégralité du prospectus définitif visé par l’AMMC ainsi que les documents précités sont disponibles aux sièges sociaux des sociétés mentionnées ci-dessus, à Attijari Finances Corp, sur le site internet de Veolia Environnement et sur le site de l’AMMC.