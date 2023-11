Vaste opération pour la simplification des procédures d'obtention des permis de reconstruction

Province de Ouarzazate

20/11/2023

Les commissions chargées du recensement des logements partiellement ou totalement effondrés suite au séisme du 8 septembre viennent de lancer, au niveau de la province de Ouarzazate, une vaste opération visant à simplifier les démarches et procédures administratives relatives à l’obtention des permis de reconstruction.



Cette opération d’urgence, supervisée par les autorités locales de Ouarzazate, cible les bénéficiaires de l’aide financière relative à la reconstruction des logements effondrés totalement ou partiellement, accordée aux familles affectées par le séisme en application des Hautes Directives Royales.



"Les commissions provinciales sont mobilisées sur le terrain afin d’accompagner les bénéficiaires dans la préparation de leurs dossiers de permis de reconstruction, mais aussi pour les aider à trouver des solutions juridiques appropriées à certaines problématiques qui pourraient surgir", a souligné à cette occasion Rachid Choukri, chef de la division d'urbanisme à la commune territoriale d’Ighrem N'ougdal.



Dans une déclaration à la MAP, M. Choukri a indiqué que les familles ciblées bénéficieront également d’une assistance technique des services concernés en vue de parachever les mesures nécessaires au lancement et au suivi des opérations de reconstruction, notamment à travers des plans architecturaux répondant aux spécificités et normes de la région.



Et d’ajouter que tous les moyens techniques et logistiques sont mobilisés afin d’assurer la réussite de cette opération, qui intervient en application des Hautes Instructions Royales visant à apporter l'aide nécessaire aux sinistrés.



Pour sa part, Omar Naja, président du Tissu associatif de développement de Ouarzazate, réseau regroupant plus de 400 associations locales, a salué la forte mobilisation des autorités locales, qui veillent au bon déroulement de cette opération visant à alléger les effets du séisme sur les populations touchées.



Dans ce cadre, il a mis en avant les efforts inlassables déployés par les autorités locales pour alléger les effets du séisme sur les populations, exprimant la disposition des associations locales à contribuer massivement dans le processus de reconstruction.



De leur côté, plusieurs bénéficiaires de cette opération ont exprimé leur profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la Haute Sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer les victimes du séisme qui a frappé, le 8 septembre dernier, plusieurs provinces du Royaume.



Au niveau de la province de Ouarzazate, onze commissions composées de représentants des autorités locales, des collectivités territoriales concernées, des services d'urbanisme et d'habitat, d’experts et d’acteurs de la société civile sont déployés dans les communes touchées par le séisme afin de recenser les logements partiellement ou totalement effondrés et d’aider les sinistrés à préparer les documents administratifs nécessaires pour l’obtention de leurs permis de reconstruction.



Rappelons qu’en application des Hautes Directives Royales, le gouvernement accorde une aide financière directe d'un montant de 140.000 dirhams pour les logements totalement effondrés et de 80.000 dirhams pour couvrir les travaux de réhabilitation des habitations partiellement effondrées.