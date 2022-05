Variole du singe.Un premier cas d'infection confirmé en France

20/05/2022

Un premier cas confirmé de variole du singe a été détecté jeudi en Ile-de-France, ont annoncé vendredi les autorités sanitaires.



Il s'agit d'un homme de 29 ans sans antécédent de voyage dans un pays où circule le virus, ont précisé la Direction générale de la Santé et Santé publique France. Dès la suspicion de son infection, cette personne a été prise en charge et, en l'absence de gravité, est isolée à son domicile.



Une enquête épidémiologique approfondie est mise en oeuvre par les équipes de Santé publique France et de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France, en lien avec le médecin ayant pris en charge cette personne.



Les personnes ayant été en contact étroit avec ce patient sont en cours de recensement. Elles recevront de la part des autorités sanitaires les informations sur la conduite à tenir, afin de limiter la propagation du virus.



La variole du singe est une maladie rare originaire d'Afrique. Le virus peut être transmis par contact direct avec les lésions cutanées ou les muqueuses d'une personne malade, ainsi que par les gouttelettes. On peut également se contaminer au contact de l'environnement du malade (literie, vêtements, vaisselle, linge de bain).



Depuis le 14 mai, des cas confirmés d'infection par ce virus sans lien direct avec un voyage en Afrique du Centre ou de l'Ouest ont été signalés dans plusieurs pays en Europe, au Royaume-Uni, au Portugal, en Espagne, en Suède, en Italie, ainsi qu'aux États-Unis et au Canada.



Des cas suspects sont en cours d'évaluation dans de nombreux pays et la situation évolue rapidement, selon les autorités sanitaires.

L'infection par le virus débute par une fièvre, souvent forte et accompagnée de maux de tête, de courbatures et de fatigue.



Après deux jours environ, apparaît une éruption vésiculeuse, la formation de croutes puis la cicatrisation. Des démangeaisons sont fréquentes.



Les bulles se concentrent plutôt sur le visage, les paumes des mains et plantes des pieds. Les muqueuses sont également concernées, dans la bouche et la région génitale.

L'incubation de la maladie peut aller de cinq à 21 jours. La phase de fièvre dure environ un à trois jours.



La maladie, généralement bénigne, guérit le plus souvent spontanément, au bout de deux à trois semaines.