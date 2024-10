Valse des entraîneurs: Velud à l'AS FAR et El Amri au MAT

17/10/2024

L'AS FAR a annoncé, mardi, s'être engagée avec le Français Hubert Velud comme nouvel entraineur de l'équipe, pour une durée d'un an, renouvelable. L'entraineur français succède au Polonais Czeslaw Michniewicz qui a pris les commandes de l'équipe en juillet dernier. Le club militaire a annoncé, plus tôt dans la journée sur ses réseaux sociaux, s'être séparé à l'amiable du coach polonais.



Velud a occupé le banc de plusieurs équipes, dont le Hassania Agadir, le Difaa El Jadida, le TP Mazembe et l'Etoile Sportive du Sahel, entre autres. Il a été également sélectionneur des équipes nationales de football du Togo, du Soudan et du Burkina Faso.



Les Militaires, qui ont terminé la saison 2023-2024 de la Botola Pro D1 "Inwi" à la 2ème place derrière le Raja Casablanca, occupent actuellement la 4ème position du championnat avec 8 points en 5 journées (2 victoires, 2 nuls et une défaite).



De son côté, le bureau dirigeant du Moghreb Athlétic de Tétouan (MAT) a annoncé, mardi soir, avoir signé un contrat avec l'entraineur Aziz El Amri, pour diriger l'équipe jusqu'à la fin de la saison actuelle, succédant au Croate Dalibor Starcevic.



Le bureau dirigeant du club a rappelé, dans un communiqué, que le cadre national Aziz El Amri avait dirigé auparavant, pendant trois saisons, l'équipe tétouanaise, avec laquelle il a remporté deux championnats du Maroc, et signé une performance remarquable à la Ligue des champions d'Afrique, notant qu'il compte également en son actif une participation en Coupe du Monde des Clubs avec le MAT.



Aziz El Amri sera assisté dans ses fonctions par Mohamed Lakhal, avec Rachid El Moussaoui comme préparateur physique, et Mohamed El Hichou, en tant qu'entraîneur des gardiens de but.



Le MAT a annoncé, ce week-end, avoir conclu un accord définitif avec l'entraîneur de l'équipe, Dalibor Starcevic, et son assistant, selon lequel les deux parties ont convenu de mettre un terme à leur contrat à l'amiable.



Au terme de la 5è journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football, le MAT a réalisé des résultats modestes, en occupant la quinzième place avec seulement 3 points (3 matchs nuls et 2 défaites).

Divers

Handball



L’US Nouasser a poinçonné, mardi à Laâyoune, son ticket pour les quarts de finale du 45e Championnat d'Afrique des clubs champions de handball (dames), au terme de sa victoire face au club Peacocks du Nigeria (31-26), en match de la troisième et dernière journée du groupe C.

L’US Nouasser s’est qualifiée aux quarts comme troisième meilleure équipe des groupes A et C.

L’équipe de Casablanca s’est classée troisième de son groupe avec deux points devant Peacocks, dernier avec un seul point. Les Angolaises de Petro Atletico sont premières avec 6 points, devant André Nziko du Cameroun (3 pts).

Aux quarts de finale, l’US Nouasser affrontera le club tunisien de l’Association sportive féminine du Sahel, premier du groupe A avec 6 unités.

Lors du 2e match du groupe C, les Angolaises de Petro Atletico ont battu André Nziko du Cameroun 36-8.



Football



L’équipe nationale de football des moins de 17 ans s’est imposée sur le score de 4 buts à 0 contre son homologue saoudienne, lundi, lors d’un match amical disputé au Complexe Mohammed VI de football à Salé.

Les buts des Lionceaux de l'Atlas ont été inscrits par Ahmed Mouhoub (1è), Abdellah Ouazane (45è), ilies Belmokhtar (47è) et Wassim Dardak (53è).

Cette rencontre amicale sert de préparation au tournoi de l’UNAF prévu en novembre prochain, qualificatif pour la Coupe d’Afrique des Nations de la catégorie.