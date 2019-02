Valoriser les ksours et kasbahs pour améliorer les conditions de vie de leurs habitants

05/02/2019

La valorisation et la restauration des ksours et kasbahs ont pour objectif l'amélioration des conditions de vie économiques et sociales de leurs habitants, a affirmé, dimanche à Zagora, le ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Abdelahad Fassi Fehri.

Dans une déclaration à la MAP, M. Fassi Fehri a indiqué que les visites de terrain effectuées aux ksours et kasbahs, inscrits au programme de valorisation durable des ksours et kasbahs, ont permis de s’enquérir de l’état d’avancement des travaux en cours, soulignant que cette restauration revêt une grande importance du point de vue culturel et vise à améliorer les conditions de vie de la population sur les plans économique et social.

Le ministre, qui a effectué une visite à plusieurs ksours de Zagora à la tête d’une importante délégation composée de la secrétaire d’Etat chargée de l’Habitat, Fatna El-K’Hiel, du gouverneur de la province, Fouad Hajji, de plusieurs élus et responsables régionaux et locaux, a relevé que les travaux vont bon train dans les ksours en cours de restauration et de réhabilitation dans la province.

Il a aussi fait valoir que le programme de valorisation se démarque par sa complémentarité, tout en saluant les efforts consentis par l’ensemble des intervenants dans sa mise en œuvre, notamment les entreprises nationales, les autorités locales et la société civile.

De son côté, Mme El-K’Hiel a indiqué, dans une déclaration similaire, que les activités génératrices de revenus (AGR) représentent un axe majeur du programme de valorisation des ksours et kasbahs, ajoutant que ces actions visent la conservation des ksours, tout en créant diverses AGR essentiellement au profit des catégories vulnérables, en particulier les femmes.

Ces projets aident les habitants sur les plans économique et social et ont pour finalité d’améliorer leurs conditions de vie pour favoriser leur sédentarisation dans l’environnement où ils sont nés, a-t-elle noté.

La délégation conduite par M. Fassi Fehri a effectué une visite au ksar d’Amezrou dont le coup d’envoi des travaux de restauration et de valorisation a été donné à cette occasion, ainsi qu’à certaines bâtisses restaurées dans le cadre des programmes d’urgence, dont la mosquée d’Amezrou.

La délégation a aussi visité un projet dédié à l’enseignement primaire supervisé par l’une des associations bénéficiaires du programme de valorisation durable des ksours et kasbahs, dans le cadre du renforcement des capacités locales sur le plan social.

Le ministre et la délégation l’accompagnant se sont enquis également du projet de réhabilitation du ksar de Tissergate, dont plusieurs de ses bâtisses et remparts sont en cours de restauration, notamment la mosquée.

Ces projets s’inscrivent dans le cadre du programme de valorisation des ksours et kasbahs, réalisé dans le cadre d’un partenariat entre la wilaya de Drâa-Tafilalet, le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et les collectivités territoriales concernées, rappelle-t-on.