Vainqueur en Hongrie, Norris offre à McLaren une 200e victoire en GP

05/08/2025

Le Britannique Lando Norris a remporté dimanche le Grand Prix de Hongrie de Formule 1, devant son coéquipier australien chez McLaren, le leader au championnat Oscar Piastri, et offre à McLaren son 200e succès dans la catégorie reine du sport auto.



"C'est un résultat parfait aujourd'hui", a réagi Norris à l'issue de sa neuvième victoire en F1 qui s'est construite grâce à une stratégie gagnante à un seul arrêt aux stands, contre deux pour Piastri.



"Je ne pensais pas que cela nous permettrait de gagner, je pensais plus que cela nous permettrait de terminer deuxième", a-t-il encore dit, lui qui a d'abord cafouillé son départ, tombant à la cinquième place dans les premiers hectomètres de la course alors qu'il s'élançait troisième.



Au championnat, l'Anglais revient à neuf points de son équipier.

Depuis le début de l'année, Norris et Piastri se livrent un duel de haute volée au volant d'une monoplace supérieure à toutes ses concurrentes. Dimanche, le duo a offert un septième doublé à son équipe, le quatrième consécutif.



"J'ai poussé autant que possible", a assuré Piastri, qui a terminé à moins d'une seconde de Norris. "Quand j'ai vu Lando tenter un seul arrêt, j'ai compris que je devrais le dépasser sur la piste, ce qui est plus facile à dire qu'à faire", sur l'étroit tracé du Hungaroring.



Le Britannique George Russell a terminé troisième de cette 14e manche (sur 24) de la saison, tandis que le poleman monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a échoué au pied du podium.



Sur le circuit hongrois, où les dépassements sont difficiles, le départ a été déterminant: Leclerc, auteur la veille d'une pole position surprise, a réussi à virer en tête au premier virage.



S'il a ensuite contrôlé la première moitié du GP, ne cédant la première place qu'au jeu des arrêts aux stands, le pilote Ferrari a vu ses chances de victoire réduites à néant peu après la mi-course.

"C'est tellement frustrant. Nous avons perdu toute compétitivité", a-t-il notamment pesté dans sa radio, après avoir été doublé par Piastri à 19 tours de la fin, puis par Russell en fin de course.



Derrière, le quadruple champion en titre Max Verstappen, qui a confirmé jeudi rester chez Red Bull après des semaines de rumeurs l'envoyant chez Mercedes, a terminé neuvième pour son 200e GP avec l'écurie autrichienne. Il reste troisième du championnat mais compte désormais 97 points de retard sur Piastri.



"Je savais que ça allait être une journée difficile", a reconnu le Néerlandais qui a notamment souffert de problèmes d'adhérence. Son coéquipier japonais Yuki Tsunoda a terminé 17e.

Sur le Hungaroring, Verstappen est resté anonyme, comme Lewis Hamilton, qui a fini 12e, à un tour du Norris, après être parti de cette même place.



Samedi, le Britannique a eu des mots très durs envers lui-même après avoir manqué ses qualifications: "je suis complètement inutile", a-t-il lancé, abattu. "L'équipe (...) devrait probablement changer de pilote".



"Il est très exigeant d'abord envers lui-même", a répondu dimanche son patron Frédéric Vasseur. "C'est pourquoi il est sept fois champion du monde".

Au championnat constructeurs, si McLaren domine logiquement -- et largement --, le classement avec onze victoires cette année, Ferrari reste deuxième, 24 points devant Mercedes, même si elle ne compte encore aucun succès cette année.



La F1 prend désormais ses quartiers d'été jusqu'au GP des Pays-Bas le week-end du 31 août. Il restera alors dix manches à Verstappen pour tenter de conserver sa couronne mondiale face aux redoutables McLaren de Piastri et Norris, qui visent chacun leur premier titre de champion du monde.