Vahid Halilhodzic : Une belle leçon pour la suite de la compétition

19/01/2022

Patrice Neveu : Vu la qualité de l'adversaire nous sommes satisfaits

Récemment, nous avons enchaîné plusieurs victoires et, précisément, dans la CAN c'est la première fois qu'on se retrouve menés à deux reprises. Cette rencontre contre le Gabon va sûrement nous servir de leçon pour la suite de la compétition, a souligné, mardi soir à Yaoundé, le sélectionneur national, Vahid Halilhodžić, tout en tenant à féliciter ses joueurs qui ont su rebondir à deux reprises. Lors de la conférence de presse d'après-match contre les Panthères (2- 2), le sélectionneur national a indiqué que le match était assez difficile et le but qu'on a pris nous a mis dans une situation à laquelle on était confronté pour la première fois. "En seconde période, nous avons dominé le jeu, mais il y avait beaucoup de précipitation", a-t-il regretté. Sur l'alignement d'une formation largement remaniée, il a fait savoir que ceci est très important pour la fraîcheur physique du groupe, "ce qui m'a obligé à prendre ce risque". "J'aurais aimé qu'on gagne mais ce soir on se contente du match nul qui va nous servir de leçon par la suite", a-t-il affirmé. Le sélectionneur national a tenu, par ailleurs, à défendre son défenseur Chakla, soulignant que "tout le monde peut glisser". Quant à Youssef Ennseyri, il a dit qu'il n'a pas joué depuis 3 ou 4 mois et il faut qu'il retrouve ses qualités physiques et celles du grand attaquant qu'il est. Pour sa part, le sélectionneur du Gabon, Patrice Neveu, a indiqué que le Maroc est la meilleure équipe du groupe et le résultat d'aujourd'hui est "bon". "Sur la physionomie de la rencontre et vu la qualité de l'adversaire, nous sommes satisfaits", a-t-il dit.