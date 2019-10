Vahid Halilhodzic : Beaucoup de travail reste à faire pour reconstruire l'équipe nationale

14/10/2019 Libé

Le sélectionneur national Vahid Halilhodzic a reconnu que beaucoup de travail restait à faire pour «reconstruire» l’équipe nationale de football, qui a concédé un match nul «décevant» face à la Libye (1-1), vendredi soir lors d’une rencontre amicale à Oujda.

«On est déçus de ce résultat, nous voulions vraiment gagner pour faire plaisir au public nombreux du stade d’Honneur d’Oujda qui nous a beaucoup soutenus, dans une ambiance phénoménale», a déclaré le coach des Lions de l’Atlas lors d’une conférence de presse après le match, ajoutant que «beaucoup de choses restent à améliorer».

Les Lions de l'Atlas avaient ouvert le score sur un but de Jaouad Yameq à la 20è minute de jeu, avant que Sanad El Ouerfelli n'égalise pour les visiteurs à la 42è minute.

«Cette équipe peut faire mieux (…) on aurait pu gagner si Rachid Alioui avait transformé son occasion dans les dernières minutes, mais il faut se contenter de ça», a déclaré Vahid Halilhodzic, saluant au passage la performance de la sélection libyenne, «une équipe surprenante avec beaucoup de qualités techniques, surtout en contre-attaque».

Le but d’égalisation «bizarre» a changé le cours du match et les Marocains sont tombés dans la précipitation, a-t-il analysé. «Il fallait marquer un deuxième but pour tuer le match, chose que nous n’avons pas su faire».

L’entraîneur à toutefois salué «l’engagement, la volonté et la générosité» dont ont fait montre ses joueurs, ajoutant qu’il reste «énormément de travail à faire» pour améliorer le jeu de l’équipe avant le mois de novembre prochain et le début des matchs officiels de qualification à la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2021) au Cameroun.

«J’essaye à chaque match amical de tester de nouveaux joueurs (…), j’essaye des organisations et des plans de jeu différents, mais il faut un peu plus de temps pour améliorer tout cela», a-t-il poursuivi, appelant le public à «continuer à supporter cette équipe».

«On est en train de reconstruire complètement une équipe, il faut créer des automatismes et travailler plus sur la maîtrise du jeu, surtout dans les passes», a expliqué le sélectionneur national, estimant qu’une dynamique positive est en train de se mettre en place, mais qu’il fallait «du temps pour avoir des résultats».

La sélection nationale disputera un deuxième match amical le 15 octobre face au Gabon, au Grand stade de Tanger.

Ces rencontres s’inscrivent dans le cadre des préparatifs des hommes de Vahid Halilhodzic aux qualifications de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2021) au Cameroun.

Le Maroc entamera ces qualifications en novembre prochain face à la Mauritanie pour le compte de la première journée du groupe 5, qui comprend également la République Centrafricaine et le Burundi.

​Zniti, Haddad, Baadi et El Karti ont rejoint les Locaux

Les joueurs de l'équipe nationale "A", Ismael Haddad, Anas Zniti, Abdelkrim Baadi et Walid El Karty ont rejoint le stage des joueurs locaux juste après le match ayant opposé le Maroc à la Libye (1-1) disputé vendredi à Oujda, a indiqué un communiqué de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) publié sur son site Internet.

Par ailleurs, l’entraîneur de la sélection nationale des joueurs locaux, Lhoussine Ammouta a fait appel au joueur du Fath Union Sport (FUS), Said Ait Khourssa, pour rejoindre le stage de préparation en prévision du match retour face à l'Algérie prévu samedi pour le compte du dernier tour qualificatif aux éliminatoires du Championnat d'Afrique des nations.

A signaler que l’EN des locaux a disputé samedi au stade municipal de Berkane un match amical contre son homologue libyenne. Cette rencontre s’est soldée en faveur de l’équipe marocaine sur le score de 2 à 0, buts inscrits par Ayoub Nanah et Mohamed Ali Bamaamar.

La rencontre opposant les Lions de l'Atlas aux Fennecs aura lieu le 19 octobre au stade municipal de Berkane à 20H00. Lors du match aller disputé le 21 septembre au stade Mustapha Tchaker à Blida, les deux sélections se sont neutralisées (0-0).