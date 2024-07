Vague de chaleur jusqu’ à mercredi dans plusieurs provinces du Royaume

Une vague de chaleur de niveau de vigilance "orange" est prévue, jusqu’ à mercredi, dans plusieurs provinces du Royaume avec des températures oscillant entre 42 et 46 °C, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ces températures sont ainsi attendues dans les provinces de Tata, Zagora, Assa-Zag, Es-Semara et Errachidia, a précisé la DGM dans un bulletin d'alerte.

La même vague de chaleur touchera, de lundi à mercredi, les provinces de Taounate, Ouezzane, Taroudant, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khémisset, Khouribga, Settat, Fès, Sefrou, Chichaoua, El Kelaa des Sraghna, Marrakech, Moulay Yacoub, Rehamna, Youssoufia, Fquih Ben Saleh, Meknès et Khénifra, a ajouté le bulletin.