Vague de chaleur et averses orageuses

07/08/2025

Une vague de chaleur, avec des températures oscillant entre 40 et 47°C, et des averses orageuses accompagnées de chutes de grêle et rafales de vent sous orages sont attendues jusqu’ à dimanche dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.



Ainsi, des températures variant entre 44 et 47°C sont prévues, jusqu’ à dimanche, dans les provinces de Tata, Taroudant, Assa-Zag, Es-Semara, Oued Ed-Dahab, Boujdour et Aousserd, indique la DGM.



Des températures comprises entre 40 et 44°C seront enregistrées, durant la même période, dans les provinces de Fquih Ben Salah, Beni Mellal, El Kelaa des Sraghna, Rehamna, Settat, Chichaoua, Marrakech, Youssoufia, Azilal, Al Haouz, Tan-Tan, Guelmim et Laâyoune, fait savoir la même source.



Une montée des températures (40 à 44°C) est également prévue, de vendredi à dimanche, dans les provinces de Essaouira, Safi, Sidi Bennour, Inezgane-Ait Melloul, Chtouka-Ait Baha, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Tiznit, Sidi Ifni et Tarfaya, précise la DGM.

