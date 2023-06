Vague de chaleur de vendredi à mardi dans différentes provinces du Royaume

22/06/2023

Une vague de chaleur est prévue du vendredi 23 au mardi 27 juin dans différentes provinces du Royaume avec des températures variant entre 34 et 45°C, a annoncé mardi la Direction générale de la météorologie (DGM).



Ainsi, des températures oscillant entre 40 et 45° concerneront, de vendredi à mardi, les provinces de Taounate, Ouezzane, Meknès, El Hajeb, Fès, Sefrou, Moulay Yacoub, Taza, Khemisset, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Béni Mellal, Fquih Ben Salah, Khénifra, Khouribga, Azilal, Settat, Youssoufia, Rehamna, El Kelâa des Sraghna, Chichaoua, Marrakech, Taroudaant, Tata, Assa-Zag, Smara et Aoussred, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte dont le niveau de vigilance est orange.



Le mercure va aussi varier entre 37 et 42°C pour la période allant de samedi à mardi dans les provinces de Larache, Chefchaouen, Kénitra, Salé, Skhirat-Témara, Berrechid, Benslimane, El Jadida, Sidi Bennour, Essaouira, Al Haouz, Safi, Chtouka-Ait Baha, Inezgane-Ait Melloul, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Tiznit, Guelmim et Sidi Ifni, a ajouté la même source.



Le temps chaud persistera avec des températures allant de 34 à 37°C prévues de dimanche à mardi à Casablanca, Mediouna, Nouaceur, Mohammedia et Rabat, d'après le bulletin.