Vague de chaleur avec chergui jusqu’à lundi dans plusieurs provinces du Royaume

26/06/2025

Une vague de chaleur avec chergui est prévue jusqu’ à lundi dans plusieurs provinces du Royaume, avec des températures oscillant entre 33 et 46°C, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un Bulletin d’alerte.



Du vendredi au lundi, les provinces de Chichaoua, El Kalaâ des Sraghna, Marrakech, Rehamna, Khemisset, Youssoufia, Fquih Ben Salah, Larache, Ouezzane, Béni Melal, Aousserd, Oued Ed-Dahab, Boujdour, Assa-Zag, Es-Smara, Tata, Taroudant, Zagora, Kénitra, Sidi Kacem, Sidi Slimane et Settat, connaîtront des températures variant entre 42 et 46 °C, précise-t-on.



Par ailleurs, des températures allant de 38 à 42 °C sont attendues, durant la même période, dans les provinces de Berrechid, Essaouira, Mediouna, Nouaceur, Khouribga, Salé, Skhirate-Témara, Safi, Sidi Bennour, Meknès, Fès, Moulay Yacoub, Taounate, Guelmim, Tan-Tan et Benslimane, ajoute la DGM qui prévoit aussi des températures allant de 33 à 38 °C, dans les provinces de Khenifra, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Chtouka-Ait Baha, Inzedgane-Ait Melloul, Sidi Ifni, Tiznit, Casablanca, Mohammedia, Rabat, El Jadida, Al Haouz, Azilal et El Hajeb.