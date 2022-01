Vacances pour tous: Vivement l’application de l’article 15

17/01/2022

Le décret 186 paru dans le Bulletin officiel n° 2026 du 8 septembre 2021 relatif à l’organisation des centres de vacances sous l’égide des autorités gouvernementales 21-2, est considéré comme étant le premier document à caractère législatif et légal régissant un programme éducatif. Ce décret, le premier du genre dans les annales des colonies de vacances qui bénéficient depuis des décennies du Haut patronage de Sa Majesté le Roi, constitue un cadre légal répondant aux différentes attentes, que ce soient celles des responsables du secteur, ou celles des divers intervenants externes, partenaires et composantes du tissu associatif agissant dans le domaine. Le décret 186 vise aussi à veiller à la mise en place des recommandations des différentes réunions, des cinq derniers colloques et du forum national sur les colonies de vacances pendant lesquels le côté législatif était fortement discuté au sein des différents ateliers afin de permettre l’instauration d’une loi réglementant la relation entre les différents intervenants et définissant les prérogatives de chacun dans une activité qui revêt depuis toujours une grande importance. Le décret 186 est une aubaine pour tous les intervenants qui y voient, surtout en l’article 15, le garant de la redynamisation du programme vacances pour tous qui, après un arrêt de trois ans, permettrait aux enfants de retrouver le sourire et de profiter pleinement des vacances d’été comme ce fut le cas auparavant. Ce que craint la société civile, c’est que le nouveau département de tutelle ne procède pas à l’application du décret, particulièrement l’article 15 qui oblige le ministère à lancer le programme vacances pour tous et à ouvrir la voie de participation aux associations éducatives. Ce qui devrait déboucher sur une troisième saison d’inactivité au grand dam de l’enfance et de la jeunesse marocaines.