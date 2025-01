Utrecht : Le Maroc décroche le prix du plus beau stand au "Vakantiebeurs 2025"

14/01/2025

Le Maroc s'est illustré au Salon du tourisme “Vakantiebeurs 2025”, organisé à Utrecht (centre des Pays-Bas) du 08 au 12 janvier courant, en décrochant le prix du plus beau stand.



Le stand, qui a été inauguré par l’Ambassadeur du Maroc aux Pays-Bas, Mohamed Basri, en présence notamment de diplomates représentant plusieurs pays, s'est particulièrement distingué, recevant le prix “The most beautiful stand” de ce Salon dédié aux voyages et aux vacances.



Mis en place et animé par l'Office National Marocain du Tourisme (ONMT), ce stand a connu la participation de représentants des professionnels marocains du tourisme, ainsi que de la Royal Air Maroc (RAM).



Le '’Vakantiebeurs’’, un rendez-vous important en Europe du tourisme et des loisirs, se tient annuellement au Royal Dutch Jaarbeurs Exhibition & Convention Centre à Utrecht, et constitue un événement clé du calendrier des salons, attirant un large éventail de visiteurs et d'exposants du monde entier.



Le Salon propose une multitude de thèmes liés aux voyages, dont le tourisme durable, les découvertes culinaires et les voyages d'aventure, avec la participation d’exposants des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la culture présentant une large gamme de produits et services.



Cette édition a connu la participation de professionnels venant de nombreux pays d’Europe, d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Océanie.