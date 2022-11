Usages thérapeutiques du cannabis

14/11/2022

La 3ème phase du programme de formation "Kif Takwine" sur les usages médicinaux et thérapeutiques du cannabis au profit des médecins, pharmaciens et infirmiers, a été lancée samedi au siège du Pharmaacademy à Bouskoura.



Organisée par l'Association marocaine consultative d’utilisation du cannabis (AMCUC), en partenariat avec un laboratoire pharmaceutique, cette journée de formation permettra à 20 médecins et pharmaciens d’acquérir des connaissances sur les usages médicinaux et thérapeutiques du cannabis.



Cette troisième phase du programme de formation a pour objectif de tirer profit des expériences mondiales réussies en matière d'usage médical du cannabis dans le système de soins et de les mettre à la disposition des patients à travers des prescriptions médicales délivrées par des médecins ou pharmaciens, en précisant les voies permettant le suivi des patients, à même de renforcer les capacités des professionnels de la santé.



Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, le président d’AMCUC, Pr. Redouane Rabii, a indiqué que le ministère de l’Intérieur, l’Agence marocaine de régulation du cannabis et le ministère de la Santé déploient beaucoup d’efforts pour la mise en place de ce programme de formation.



"Dans trois mois, nous aurons au Maroc la première production de cannabis thérapeutique, et pour cela il faut une préparation du terrain avec des formations des acteurs de la santé (médecins, infirmiers et pharmaciens)", a-t-il poursuivi.