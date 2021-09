Union socialiste des forces populaires Commission du programme électoral Pôle sociétal

05/09/2021



«Une nouvelle alternance sur une base socio-démocratique», c’est le slogan retenu par l’USFP pour les échéances électorales de l’année 2021 qui représentent un moment politique historique reflétant le besoin du peuple marocain d’un nouveau souffle démocratique tel que voulu et consolidé par la vision du Parti quant à une prochaine étape dans le parcours de progrès et de développement que connaît notre pays et dont il a fait part dans son mémorandum sur le Nouveau modèle de développement en soulignant, surtout suite aux retombées et aux défis imposés par la pandémie de Covid-19, «Un Etat fort et une société moderniste et solidaire».



Le pôle sociétal constitue l’une des principales composantes du programme électoral de l’USFP et qui reflète les attentes et les revendications du peuple marocain et en particulier celles des catégories subissant exclusion et marginalisation et l’orientation du Parti dictée par les principes du socialisme démocratique.



Les différentes conclusions et recommandations qui reposent sur le suivi et l’analyse de documents référentiels, d’études, et de rapports dont ceux concernant les rencontres et les conférences thématiques organisées avec plusieurs associations et autres experts reposent sur la nécessité de «repenser la justice sociale». C’est là un axe principal du modèle de développement du pays sachant qu’une nouvelle alternance ne peut être réalisée qu’à travers la mise en œuvre de politiques de justice sociale à même de préserver le Maroc des effets des nombreuses tensions populaires et de renforcer les choix et mécanismes consistant à réduire les disparités et les inégalités et à instaurer justice, égalité et équité.



Cette vision est basée sur le démantèlement de fondements ayant depuis des décennies consacré des disparités se rapportant aux conditions de vie au détriment des femmes et des jeunes en particulier, les privant de l’accès à la protection sociale et aux différents services de base qui permettent l’indépendance des individus et des institutions sociétales en fonction d’un modèle centré sur la nécessité d’offrir à tous la possibilité de l’intégration sociale, de l’équité et de l’indépendance.



Si la justice est à la base de la démocratie, c’est bien le droit qui est la base de la justice et qui en garantit une concrète réalisation. Il ne peut y avoir de justice, ni de démocratie sans la consolidation de la valeur du droit. Nous visons de ce fait, dans notre programme électoral, à faire valoir le droit au sein de toutes les composantes de la société dans le but de surmonter les défaillances affectant les différents services ou les lois et législations qui s’y rapportent. Les nombreuses études réalisées récemment démontrent que l’élargissement des disparités sociales pousse les catégories les plus touchées à amoindrir l’investissement dans le capital humain et notamment dans l’éducation, ce qui impacte négativement le développement économique, les liens sociaux, les opérations politiques et la préservation du capital naturel.



Les disparités sont liées au mode de la répartition des richesses, à la pauvreté et à un trop faible accès au bien-être social. Elles se renforcent encore plus avec leur implantation dans le système social à travers l’éducation et la formation. Les disparités sociales relevées en dehors de l’école trouvent leur origine et leur développement dans le système scolaire luimême et ses différents parcours. Par là même ; le modèle de développement que doit adopter tout pays doit se fixer pour objectif de sortir de la pauvreté et la vulnérabilité, de garantir la santé à la population, de préserver la terre pour les générations futures et d’édifier des sociétés jouissant de sécurité et de paix pour que chaque citoyen soit en mesure de vivre avec dignité.



Les propositions et les mesures adoptées par l’USFP misent sur le dépassement des dysfonctionnements enregistrés par les politiques sociales au Maroc. La concrétisation de cette ambition nécessite la réalisation de deux opérations étroitement liées : lutter contre les disparités d’une part et garantir l’autonomisation institutionnelle et la capacité individuelle de manière à permettre à tous et en particulier les jeunes et les femmes ainsi que les catégories vulnérables de jouir des mêmes droits et des mêmes possibilités d’accès aux différentes opportunités proposées présentement ou à l’avenir, de participer au développement et d’en récolter les fruits.



Le programme du Parti adopte dans le domaine socio-sociétal une série de mesures et de propositions créatives servant le renforcement des rôles et des missions des institutions politiques et des acteurs partisans pour la réalisation d’une justice sociale en accord avec les consensus sociétaux liés au nouveau modèle de développement. Les propositions, critères et mesures prônés par le programme du parti partent de la nécessité d’élaborer des politiques, des programmes et des projets visant à réduire les disparités entre citoyens et entre domaines territoriaux de même que d’un système d’analyses et de diagnostics selon toute une série de procédés :



-Prendre connaissance des disparités existant au centre du système sociétal.

-Adopter une approche globale pour s’attaquer aux disparités sociales tout en prenant en considération les dimensions économique, politique, institutionnelle, culturelle et comportementale

-Mettre en place un modèle de développement gestionnaire basé sur la justice sociale et poussant le pays vers l’adhésion à l’opération de développement économique et vers l’édification d’une société d’équité et de l’égalité des chances.



I- Diagnostic

L’échec des politiques sociales au Maroc est principalement dû à leur incapacité à réduire les disparités sociales et à réaliser la justice sociale ce qui a débouché sur un sentiment d’injustice et de dédain développé particulièrement auprès des femmes, des jeunes et des personnes en situation de handicap à cause de tant de manifestations de discrimination, d’exclusion et d’oppression sociale.



Les disparités sociales se manifestent entre disparités territoriales et disparités entre sexes ou selon l’âge. C’est là un héritage social et des répercussions qui entravent la réalisation d’une intégration sociale équitable pour l’ensemble des Marocains. Les disparités sociales constituent un déficit social représenté par la pauvreté, la vulnérabilité des familles, l’analphabétisme des parents et la difficulté à laquelle ils doivent faire face dans le suivi des études de leurs enfants.



Les disparités et l’absence d’une justice sociale impactent les opportunités d’accès aux services et aux droits essentiels et constituent une raison principale de violation des droits humains, résultat de discrimination, de violence, de mauvais traitement et de l’impossibilité de parvenir à la justice. Le développement des disparités sociales conduit à la réduction des opportunités d’accéder aux compétences et entrave l’intégration sociale et la promotion économique. Ainsi qu’à l’instauration d’un climat d’appréhension, de vulnérabilité et d’insécurité et un manque de confiance à l’égard des institutions et du gouvernement, à l’exacerbation des tensions au sein de la société avec ce qui s’ensuit comme violence et conflits. L’absence de la justice sociale constitue un obstacle au développement du capital humain vu qu’elle reproduit les disparités sociales et les inégalités, avec en sus, l’incapacité des gouvernements successifs à présenter des solutions à une crise devenue chronique. Les dysfonctionnements qui ont marqué la gouvernance du système social au Maroc constituent l’une des premières causes du déficit social et des disparités sociales ce qui est dû aux politiques adoptées par les gouvernements à tous les niveaux durant la dernière décennie et qui se sont de plus opposés à tout renouveau faisant en sorte que toute intention de changement a dû se transformer en chantiers inachevés.

II-Propositions

- Garantir sa protection et mettre fin à toute discrimination à l’égard de l’enfance marocaine. - Garantir l’égalité homme / femme.

- Garantir l’équité et l’intégration socio-économique de la jeunesse.

- Garantir l’intégration sociale des personnes en situation de handicap.

- Réaliser l’autonomisation des personnes âgées.

- Réaliser l’intégration culturelle et socio-économique des migrants.

- Une société civile indépendante, influente et porteuse de valeurs démocratiques.

- Un sport marocain fort au service de la cohésion sociale.



L’enfance

L’enfance peut être définie comme la période comprise entre la naissance et la puberté. Elle se caractérise par la croissance continue et le développement progressif physiquement et mentalement de même qu’elle est marquée par la formation et la constitution de la personnalité. C’est pour ces raisons qu’elle revêt une importance capitale dans la vie de l’homme. En effet, la personnalité se forge d’une manière saine à partir d’une genèse et une formation saines. Aussi, tous les acteurs concernés, famille, société doivent-ils pleinement assumer la responsabilité de prodiguer aux enfants une formation saine, les préserver des dangers qu’ils encourent et leur offrir des conditions de vie séantes à même de leur permettre de constituer une existence saine à tout point de vue.



Dans ce contexte, les politiques publiques destinées aux enfants sont considérées comme le fondement de toute planification futuriste de l’édification d’une société cohérente et de la préparation d’une génération capable d’assumer ses responsabilités et faire face à tous les enjeux. Toutefois, on constate qu’au Maroc, en dépit de quelques réalisations fructueuses, la situation de l’enfance continue de manquer de développement efficient et d’interventions fermes pour atteindre le niveau souhaité d’une protection globale et séante. L’USFP, à ce propos, adopte une vision globaliste accompagnée de mesures stratégiques et de décisions urgentes ciblant la situation de l’enfance sous divers aspects : la législation, le contrôle, les équipements … et aspirant à améliorer la situation des enfants au milieu de tous les espaces qui les abritent tels que la famille, les établissements d’enseignement, les espaces publics, en plus de la lutte contre la vulnérabilité à travers une politique équilibrée fondée sur la justice territoriale et sociale.



I- Diagnostic :

Les formes de détresse de l’enfance au Maroc sont multiples et affectent des niveaux de dangerosité disparates allant des pires comme la posture des enfants de la rue et ceux victimes de violence et d’agressions sexuelles jusqu’à celle des enfants abandonnés, des enfants travailleurs, de l’abandon scolaire et de la privation de scolarisation des jeunes filles … Les statistiques révèlent : - Le nombre d’enfants de la rue qui n’ont pas de domicile fixe et qui ne bénéficient d’aucun entretien est estimé à 30.000 garçons et filles. - Aggravation du phénomène de la violence exercée sur les enfants, particulièrement sexuelle dont sont souvent victimes les jeunes filles. Là-dessus, on déplore une hausse du taux de mariages d’enfants, atteignant 11% (15.235 enfants dont 99% de filles). - Plus d’un million d’enfants de 7 à 14 ans travaillent dans divers secteurs (dont la moitié est constituée de filles). 78% des enfants contraints de travailler sont issus de milieux ruraux. Et on note également que les parents poussant leurs enfants à aller travailler le font du fait de leur fragilité matérielle et leur vulnérabilité ou par cupidité considérant leur progéniture comme un investissement à exploiter. L’aggravation de ce phénomène résulte, par ailleurs, de l’absence d’une loi claire à même de l’endiguer ou le limiter. (Le Code du travail dispose, tout de même, qu’il est interdit d’employer des enfants, précisant que les contrevenants à cette disposition sont passibles de peines d’emprisonnement).



- Recrudescence des abandons scolaires d’enfants (400 mille annuellement). Sur le plan institutionnel et en matière de gouvernance, il est à noter :

- Non habilitation des centres d’assistance sociale d’une manière équitable et non adaptation de ces centres aux besoins des enfants (activités, structures, équipements, encadrement …).

- Non efficience des mesures prises concernant les enfants en situation de handicap et absence de prise en compte des différences de leurs catégories sociales, leurs besoins….).

- Faiblesse de l’action du ministère en charge du secteur quant à l’encadrement et au contrôle des employés dans les centres d’assistance sociale, et insuffisance des équipements nécessaires, des cadres et des formations.

- Non respect des lois et législations internationales relatives à l’enfance en dépit de leur ratification par le Maroc. Là-dessus, l’inexistence d’une justice territoriale quant au traitement des affaires de l’enfance constitue un facteur déterminant dans l’inefficacité des mesures prises dans le but de faciliter l’accès de l’enfant aux services essentiels (éducation, santé, loisirs), ce qui engendre des disparités flagrantes entre enfants du milieu urbain et ceux du milieu rural.



II- Propositions de l’USFP en vue d’assurer la protection de l’enfance et réduire la ségrégation entre enfants :

Nécessité d’élaboration d’une stratégie nationale générale à partir des dispositions constitutionnelles et des législations internationales relatives à l’enfance, associant tous les acteurs. Cette stratégie vise l’adoption du principe de la primauté des droits de l’enfant par rapport aux autres considérations et aux autres parties. A cet effet, l’USFP propose :



1-Mise en place d’un arsenal juridique et législatif global axé sur la protection et la prévention de toutes les formes de violation des droits de l’enfant, tout en lui assurant des conditions de vie séantes et la sécurité à travers le respect de ses droits économiques, sociaux et civils tels que l’éducation, l’hébergement convenable, l’assistance sanitaire, psychologique, culturelle et distractive.

2-Intégration des droits de l’enfant dans les politiques publiques et les budgets sectoriels, dans les programmes régionaux et locaux de développement, dans les plans communaux, tout cela en sus d’un diagnostic territorial de la situation des enfants à même d’en déterminer les problématiques et les nécessités.

3-Création d’une commission régionale de la protection de l’enfance qui s’emploie à illustrer la politique intégrée de la protection de l’enfance dans les plans d’action des collectivités territoriales, à établir les budgets et à évaluer les réalisations.

4-Formation des acteurs en charge de l’enfance au sein de l’ensemble des institutions concernées dans le but d’améliorer et de valoriser leur action (santé, éducation, sécurité, distractions..)

5-Prise de mesures préventives de lutte contre le phénomène de l’emploi des enfants.

6-Elaboration d’un plan national de lutte contre l’abandon scolaire et généralisation de l’obligation d’enseignement.

7-Elaboration d’une stratégie nationale autour des loisirs, des colonies de vacances se rapportant aux enfants en situation de handicap tout en encourageant et en favorisant leur prise en charge.

8-Inciter les collectivités locales à créer et financer des espaces publics intégrés d’animation éducative au profit des enfants.