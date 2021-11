Une vingtaine de F-16 nouvelle génération pour le Maroc

09/11/2021

Le Royaume disposera de la flotte la plus modernisée sur le plan continental

Pour recevoir la flotte de F-16 Block 72, nouvelle génération de chasseurs multi-rôles américains à la pointe de la technologie, le Maroc devra moderniser ses deux plus grandes bases aériennes. Selon le site espagnol «Defensa.com», spécialisé dans les questions d’armement et de la défense, qui cite une source au sein de l’armée de l’air américaine, les travaux de rénovation et de mise à niveau concernent d’abord la base aérienne de Sidi Slimane qui devra être dotée d’un système d'arrêt d'aéronef, d’un système de gestion de la sécurité, d’une zone de nettoyage pour tester les moteurs d'avion, ainsi que d’un simulateur de vol et de sécurité, en plus d’installations de stockage. Le deuxième chantier concerne la construction d’une autre installation de stockage sécurisée dans la 6ème base aérienne située à Benguerir.

Un appel d’offres a été lancé, début novembre, par l’US Air Force à la recherche d’entrepreneurs intéressés par l’exécution de ces travaux. Lesquels doivent prendre fin avant 2024, année de réception du premier F-16 Block 72, parmi les 25 commandés par le Maroc et qui lui ont coûté plus de 3,7 milliards de dollars.

Si le Maroc s’est davantage investi dans l’amélioration de ses capacités militaires ces dernières années, en commandant plusieurs équipements de dernière génération aux Etats-Unis, son principal fournisseur d’armes, ledit appel d’offres coupe court aux allégations fantaisistes véhiculées parles médias algériens, champions de fake news, qui annonçaient, il y a quelques mois, que ce contrat ne pourrait pas être concrétisé, en raison d’éventuelles difficultés budgétaires marocaines et de réticences américaines. «Cette vente participera à la sécurité nationale des Etats-Unis en contribuant à améliorer la sécurité d’un important allié non membre de l’OTAN, qui continue d’être une force importante pour la stabilité politique et le progrès économique en Afrique du Nord», souligne le département américain de la défense.

Selon le contrat militaire américano-marocain, le plus important de l’histoire du Royaume, Rabat aura droit, en plus des F16 Block 72, à plusieurs nouveaux équipements ultra sophistiqués. Il s’agit notamment de 26 radars APG-83 à réseau de balayage électronique actif (AESA), 30 canons M61 Al Vulcan 20mm, 40 missiles air-air de moyenne portée évolués AIM120C-7, ou encore 40 systèmes de repérage montés sur casque commun (JHMCS). Ces casques seront ainsi généralisés à tous les pilotes marocains des F16.Ils permettront de guider les missiles de courte portée par le simple mouvement de regard du pilote de l’avion de chasse.

Outre l'extension quantitative et qualitative de sa flotte actuelle avec les F-16 Block 72, Rabat souhaite aussi moderniser son actuelle flotte de F-16C/D Block 52 et l’équiper de radars 5ème génération, pour être au même niveau des nouveaux avions, pour un coût estimé à 985,2 millions de dollars. Les Américains livreront également au Maroc 29 réacteurs F100-229 (moteurs d’avions de chasse), contre 212 millions de dollars. Ce qui fera du Maroc le pays disposant de la flotte la plus modernisée sur le plan continental.

Il est aussi prévu dans ce contrat le transfert de toute la documentation technique qui concerne le F-16 Block 72, de l'ensemble des systèmes de support pour leur mise en œuvre et des simulateurs. En plus de la formation des personnels navigants (primo-formateur, pilotes et navigateurs systèmes d'armes) et des militaires au sol (mécaniciens, armuriers, spécialistes avionique, cellule, etc…). Au moins 75 représentants américains devront être détachés au Maroc afin de soutenir localement les Forces Armées Royales.



Le F-16 Block 72, un chasseur multi-rôles ultrasophistiqué

Le F-16 Block 72 est la dernière version du célèbre F-16 de Lockheed Martin dévoilée en février 2012 (premier vol en octobre 2015). Cette version est destinée à faire perdurer cet avion de combat sur le marché de l'aviation militaire, notamment pour faire face aux avions dits de «4ème génération ++ », comme le Typhoon du consortium Eurofighter, le JAS-39 Gripen de Saab ou le Rafale de Dassault Aviation, de permettre aux armées déjà équipées de F-16 de se moderniser à des coûts attractifs et à d'autres qui ne peuvent acquérir le F-35 Lightning II d'avoir un appareil récent et modernisé. Puisque comme l’explique le constructeur, le F-16 Block 72 est une version qui est mise en place sur des appareils neufs sortis d'usine, mais qui peut également être installée sur des Block (ou « versions ») plus anciennes.

Selon le site spécialisé «Defens’Aero », le F-16 Block 72 dispose, entre autres, du radar AESA à antenne active APG-83 de Northrop Grumman, dont certaines fonctionnalités sont issues des radars du F-22 Raptor (supériorité aérienne) et du F-35 Lightning II (attaque au sol). Ce radar permet de muscler ses capacités dans des conditions opérationnelles avec notamment une cartographie numérique de la zone des opérations, une capacité de frappe par tous temps, le suivi simultané de vingt cibles différentes, ou encore la conduite de missions air-air et air-sol au cours d'une même sortie aérienne.

Il est également équipé d'un système Automatic Ground Collision Avoidance System (AGCAS), d'un suivi de terrain automatique, d'écrans numériques et tactiles, d’un nouveau système de navigation et de précision par GPS, de systèmes de communication modernes et capables de communiquer avec des avions dits de « 5ème génération », explique la même source.

Dans le cockpit, l'avionique du F-16 Block 72 a été entièrement revue avec notamment l'intégration au centre du tableau, devant le pilote, d'un écran numérique haute résolution qui fournit de jour comme de nuit, selon son constructeur Lockheed Martin, « une image tactique » de l'environnement et des images captées par la nacelle de désignation et d'observation, dont l'utilisation est facilitée par rapport aux anciennes versions.