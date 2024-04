Une vingtaine d’équipes au 2ème Raid Med à Saïdia

17/04/2024

La deuxième édition du Raid Med By Saïdia Resorts, un défi sportif au cœur de l’Oriental, réunira, du 30 avril au 5 mai, une vingtaine d’équipes de différents horizons et nationalités.



Cette compétition, organisée en collaboration avec la communauté de coureurs amateurs Meet The Runner et l'association Les Amis du Ruban Rose, propose un ensemble d'activités telles que le trail, trail de nuit, canoë, VTT et course d’orientation, permettant d'explorer les circuits méconnus de la région de l’Oriental, ont annoncé les organisateurs, lundi lors d’une conférence de presse à Casablanca.



Présentant les épreuves de ce raid multidisciplines, étalé sur quatre étapes, Zineb Bennouna, fondatrice et directrice du Raid Med, a indiqué dans une déclaration à la MAP, que cette deuxième édition sera marquée par des épreuves et des terrains diversifiés pour donner envie aux participants de revenir, ajoutant qu’il s’agit aussi d’une belle manière d’explorer toute la région et ses paysages.



A cet effet, a-t-elle précisé, le coup d’envoi du raid sera donné par une première étape, la nuit sur la plage de Saidia, alors que la deuxième étape prendra place à Nador autour de la lagune de Marchica.



Pour sa part, la troisième étape est prévue dans la région de Berkane, tandis que la dernière étape sera marquée par une longue épreuve de VTT, ainsi que la descente du lac de la Moulouya en canoë, avant de finir en beauté par un trail sur la plage de Saïdia.



Par ailleurs, cet événement sportif accorde une place importante aux actions sociales. À ce propos, Latifa Chérif, présidente de l'association "Les Amis du Ruban Rose", a souligné, dans une déclaration similaire, que ce raid, en plus de contribuer à la promotion de la région de l’Oriental, notamment de sa belle station balnéaire, vient en solidarité aux femmes atteintes du cancer du sein. Et de faire observer dans ce sens que des études menées sur le cancer ont montré que la pratique régulière du sport diminue de manière très significative le risque de récidive et facilite le retour vers la vie sociale, familiale et professionnelle.



Ainsi, le raid sera ponctué par des ateliers de sensibilisation et des campagnes de prévention au profit des femmes d'associations rurales des communes Tafoughalt, Zegzel, Berkane et Saïdia, ainsi que des actions en faveur de l’environnement.

Divers

CAN de futsal



Les sélections égyptienne et libyenne de futsal se sont qualifiées pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations (CAN Maroc-2024), après avoir battu, respectivement, la Mauritanie (7-6) et la Namibie (11-5), mardi à Rabat, pour le compte de la 3e journée du groupe B de cette compétition qui se tient jusqu'au 21 avril au Maroc.

Pour une place en finale, l’Egypte affrontera l’Angola, tandis que le Maroc croisera le fer avec la Libye.

Les trois premières équipes de cette compétition africaine décrocheront leur billet pour la Coupe du monde de futsal de la FIFA qui se tiendra du 14 septembre au 6 octobre prochains en Ouzbékistan.

Les compétitions de cette grand-messe du futsal continental sont disputées à la salle Ibn Yassine et au Palais des sports du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.



Marathon des sables



Le Marocain Mohamed El Morabity continue de s'illustrer lors de la 38éme édition du Marathon des sables, en s'adjugeant mardi la 3ème étape, avec départ et arrivée à Djbel El Otfal, sur 85,3 km.

Lors de cette étape, la plus longue de cette édition, Mohamed El Morabity a signé un chrono de 7h 37min 47sec, devant ses compatriotes Aziz Yachou (8h 31min 52sec) et Rachid El Morabity (8h 31min 53sec).

Au classement général, Mohammed El Morabity, sacré neuf fois champion, a conservé sa première place avec 13h 00 min 34sec, devançant son frère Rachid (13h 55min 07sec) et l’autre Marocain Aziz Yachou (13h 55min 08sec).

Chez les dames, la Marocaine Aziza El Amrany a poursuivi sa domination en remportant la 3ème étape en 10h 46min 10sec, consolidant ainsi sa place aux commandes du classement général avec 17h 40min 16sec.

La deuxième place est revenue à sa compatriote Aziza Raji, qui a parcouru cette étape en 11h 24min 29 sec, suivie de la Néerlandaise Adriana Moser (12h 05min 06sec).

Au classement général, Aziza Raji occupe la 2ème place avec 19h 05min et 01sec devant Adriana Moser (19h 56min 55sec).

La 4ème étape devait être disputée mercredi entre Djbel El Otfa et Bou Makhlouf sur 43,1 km.