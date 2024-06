Une vidéo montre des garde-côtes chinois armés affronter des marins philippins en mer de Chine

20/06/2024

L'armée philippine a diffusé une vidéo montrant des garde-côtes chinois armés lors d'une violente altercation avec des membres de la marine philippine près d'un atoll stratégique en mer de Chine méridionale, s'attirant les reproches de Pékin qui a accusé Manille jeudi d'avoir "aggravé les tensions".



L'affrontement a eu lieu lundi, pendant une mission de ravitaillement pour des soldats philippins stationnés sur un navire militaire échoué sur l'atoll Second Thomas, selon Manille.



Les nouvelles images de la confrontation, diffusées mercredi soir par l'armée philippine, présentent des marins chinois crier et brandir des couteaux ainsi qu'une hache, depuis de petites embarcations, mais aussi frapper à l'aide de bâtons un bateau pneumatique.



Les incidents en mer entre la Chine et les Philippines se sont multipliés ces derniers mois, alors que Pékin redouble d'efforts pour faire valoir ses prétentions territoriales dans cette zone maritime contestée.



Le général Romeo Brawner, chef d'état-major de l'armée philippine, a déclaré mercredi que l'équipage philippin, en infériorité numérique, n'était pas armé et s'était battu "à mains nues".



Un marin philippin a perdu un pouce lors de l'incident, au cours duquel les garde-côtes chinois ont confisqué ou détruit du matériel philippin, notamment des armes à feu, selon l'armée philippine.



Le marin chinois armé d'une hache avait "menacé de blesser" un militaire philippin, tandis que d'autres "menaçaient explicitement de porter atteinte" aux forces philippines, a indiqué Manille.



Une autre séquence montre un garde-côte chinois frappant violemment un bateau pneumatique à l'aide d'un bâton. Un deuxième homme est également vu en train de taillader le bateau à l'aide d'un couteau.



Les marins philippins, vêtus de tenues de camouflage marron, de casques et de gilets, ne portent pas d'armes sur ces vidéos.

Ces images diffusées par les autorités philippines contrastent fortement avec les photos publiées mercredi par les médias d'Etat chinois, qui ne montraient pas d'hommes armés.



Interrogé à propos de cette vidéo, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, a balayé jeudi les allégations "totalement bidon" de Manille et l'a accusé de vouloir "rejeter de façon calomnieuse" la responsabilité de l'incident sur Pékin.



"Cette opération menée par les Philippines n'est en aucun cas un ravitaillement de matériel humanitaire", version défendue par Manille, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse régulière.



"Ces navires philippins transportaient non seulement des matériaux de construction, mais aussi des armes et des équipements et ont délibérément percuté des navires chinois. Ces marins philippins ont également jeté de l'eau et lancé des objets sur les forces de l'ordre chinoises. Ces pratiques ont évidemment aggravé les tensions en mer", a-t-il souligné.