Une victoire significative pour Suleiman Zanfari en F4 à Bahreïn

22/12/2023

Le F4 Saudi Arabia Trophy Event s’est déroulé à Sakhir sur le Bahrain International Circuit les 15 et 16 décembre 2023 en présence de l’élite des pilotes prometteurs de la région MENA et de plusieurs Européens réputés.



Le jeune Marocain Suleiman Zanfari s’est illustré avec des performances de premier plan et une solide victoire lors du 2e jour de ce Beyond Speed Weekend.



Suleiman avait bien entamé la compétition lors des essais libres et il a confirmé sa maîtrise en décrochant la pole position en qualification. Il signait le meilleur temps lors de la 1ère course, montait sur le podium de la course 4 et s’imposait magistralement en course 2. C’est avec une fierté bien compréhensible que Suleiman est monté sur la première marche du podium de Bahreïn alors que le royaume célébrait sa fête nationale. C’était d’ailleurs la première victoire d’un Marocain sur le circuit de Formule 1 de Bahreïn.



Après une carrière des plus intéressantes dans les compétitions internationales de karting, Suleiman Zanfari évolue maintenant en monoplace avec une réussite certaine. Espoir du sport automobile marocain, il fait briller les couleurs de son pays sur les circuits d’Europe et du Moyen-Orient et affiche des ambitions élevées pour la suite de son parcours en monoplace.



Participer à une épreuve significative de la région MENA compte beaucoup pour lui d’autant qu’il a pu faire résonner l’hymne national du Royaume du Maroc sur la plus haute marche d’un podium très recherché.