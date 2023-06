Une victoire dans la douleur du Onze olympique

L'EN sommée de montrer un visage beaucoup plus convaincant lors de cette CAN à la maison

27/06/2023

Ce fut une victoire à l'arraché (2-1) du Onze national U23 face à son homologue guinéen pour le compte de la première journée du groupe A des phases finales de la CAN de la catégorie qualificative aux JO de Paris en 2024.



Samedi soir au complexe Moulay Abdellah à Rabat, l'EN olympique devant son public, se trouvait dans l'obligation de réussir son entrée en matière afin de ne pas compromettre ses chances dans la suite de la compétition, du fait que la qualification à Paris 2024 est bien loin d'être une mince affaire.



Il faut dire que les poulains d'islam Charii ont mal débuté la partie. Une entame poussive devant un adversaire bien organisé qui a su déployer son jeu sans pour autant se montrer dangereux, excepté sur un tir intercepté par le gardien marocain.



Ĺ'on s'attendait à une réaction de la sélection marocaine, mais celle-ci a peiné à produire du jeu, n'arrivant pas à aligner des passes pour destabiliser la défense de l'équipe d'en face. Cette dernière n'espérait pas mieux, d'autant plus que juste avant de regagner les vestiaires pour la pause, elle a pu trouver le chemin des filets sur un coup de pied arrêté transformé par son attaquant Algassime Bah qui évolue dans le club grec de l'Olympiacos.



Une ouverture du score qui est intervenu certes au mauvais moment, mais elle n'a heureusement pas affecté pour autant le mental du groupe qui a abordé le second half pied au plancher. Il a fallu que l'équipe soit secouée pour montrer sa réaction et voir surtout à l'oeuvre le tandem Ezzalouli et El Khannous. Les quelques assauts savamment orchestrés de l'équipe marocaine allaient déboucher sur le résultat escompté, et ce en deux temps sur des penalties tirés par Abdessamad Ezzalezouli sacré d'ailleurs meilleur joueur du match.



Avant la fin de la partie, équipe et public marocains ont eu des sueurs froides après le but d'égalisation des Guinéens refusé par l'arbitre pour une faute de l'attaquant sur le keeper marocain.



Une courte et précieuse victoire des Lions de l'Atlas sommés de dévoiler un autre visage beaucoup plus convaincant à commencer par leur sortie de ce mardi face au Ghana qui devait croiser le fer hier avec la RD.Congo. Sachant que les protagonistes du groupe B devaient eux aussi faire leur entrée en scène dimanche avec comme matches Egypte-Niger et Mali-Gabon.



Il convient de rappeler en dernier lieu que les deux finalistes de cette CAN et l'équipe qui terminera troisième se qualifieront au tournoi olympique de football à Paris. Quant à la sélection qui se classera quatrième, elle aura à disputer un match barrage avec une équipe nationale représentant le continent asiatique.



Mohamed Bouarab